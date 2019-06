Componer desde la nostalgia y celebrar la amistad: The Wookies

Fumar un cigarrillo, recordar la inocencia de la juventud y dedicarle más de tres minutos a la nostalgia. El último sencillo de la banda mexicana The Wookies, llamado 'Pequeñines', está dedicado a la amistad. Algo que se vive en la Tierra y el planeta Kashyyyk.

Este primer single fue trabajado junto a She's A tease y Tayrell y es el que arranca Tripicalia (2019), tercer álbum de estudio del conjunto nacional.

“El nombre nace de una palabra a otra, pero habla de una amistad que va más allá de cualquier género. Es un amor sin ningún prejuicio que te remite a una época donde la inocencia habita en cualquier persona.

“Te habla de cosas que pueden significar detalles muy profundos para algunas amistades en las que es muy importante acompañar a tu amigo a platicar, a dar la vuelta en el coche, a la plaza. Ir al cine. Es una canción hecha de amigos para amigos. También puede ser de un chico a una chica o de una chica a otra chica. Habla del amor universal”, explica Andre, fundador de la banda.

La música fue creada junto a Tayrell y, en un viaje a Monterrey, lograron verse con Pibe, vocalista de la banda regia She’s A Tease. Andre le enseñó la letra en una nota de su celular, le explicó lo que había pensado y este aceptó en grabarla.

A la canción se unió el lanzamiento del videoclip homónimo dirigido por Gil Cerezo, vocalista de la banda Kinky, junto a su estudio de nombre Reynosa.

“Ellos trabajaron en todo el acto en vivo, en el nuevo show que estamos presentando, que tiene toda una historia desde que explota Darkoteca (disco y escenario anterior de The Wookies) y viajamos ahora a este nuevo planeta llamado Tripicalia y toda esta historia fue animada.

“Después de haber trabajado todo esto, se dio de una manera muy natural la colaboración para que fuera el director”, recuerda el dj mexicano que, en solitario, se hace llamar Andre VII.

“ “Han Solo era el mejor amigo de Chewbacca, nosotros solo somos wookies, pero ellos eran los que traían onda. Nosotros solo los veíamos cómo se llevaban y hasta ahí, aunque esta es una rola que le podrías dedicar perfectamente bien a Han Solo”.

Dos sellos y un roster más extenso

La agrupación sigue siendo parte de Sicario Music, pero la empresa decidió fusionarse este año con TAPE y, luego de este movimiento, se duplicó el roster de solistas y conjuntos; ahora se llama Tape Sicario Music (TSM).

“Ahora que está Instituto Mexicano del Sonido, que estamos en la misma familia, me encantaría trabajar algo con Camilo Lara; también me gustaría trabajar con cualquiera de nuestros raperos, con Álvaro Díaz estaría cool, con Girl Ultra. Hay varios de la familia Tape con los que nos gustaría trabajar”, detalla el músico.

En ese mismo circuito también se encuentra Clubz, Disco Ruido, el mismo Gil Cerezo, Little Jesus, Matias Aguayo, She’s A Tease, Rey Pila y Teen Flirt.

Una afición a los viajes

El arranque de cada saga de Star Wars con "A long time ago in a galaxy far, far away...” fue una huella mental para el compositor de The Wookies, una que desencadenaría no solo en volver a cada cinta cuando fuera necesario, por gusto o nostalgia, sino la inspiración de un proyecto musical que lo ha llevado junto al otro dj fundador del proyecto, Calacas, a recorrer la República Mexicana y otros países como Reino Unido.

“Como habitantes de Kashyyyk, como compatriotas de nuestro Brad Pitt, Chewbacca, tenemos un fanatismo especial por Star Wars; La Venganza de los Sith es una de las que más nos gusta. La tercera. (Además), siento que peleaba más chido Anakin (Skywalker), Darth Vader está muy tronco”, recuerda el dj que gastó muchas de sus veladas en el Club Social Rodhesia y el que piensa que cineastas mexicanos como Alfonso Cuarón o actrices como Yalitza Aparicio se convierten en íconos e ídolos.