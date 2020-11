¿Cómo serán los conciertos en el futuro? Ticketmaster verificará que estés vacunado contra el COVID-19

Ticketmaster ha estado trabajando en un marco para la seguridad de los fans de los conciertos, tras la pandemia causada por el COVID-19, el cual usa teléfonos inteligentes para verificar el estado de vacunación de estos o si dieron negativo dentro de un período de 24 a 72 horas.

De acuerdo con Billboard, el plan, que todavía está en fase de desarrollo, dependerá de tres componentes separados: aplicación del boleto digital Ticketmaster, utilización de compañías de información de salud de terceros, como CLEAR Health Pass o Digital Health Pass de IBM, y proveedores de pruebas y distribución de vacunas como Labcorp y la CVS Minute Clinic.

Este método, de aprobarse, funcionaría de la siguiente manera: después de comprar un boleto para un concierto, los fanáticos deberán verificar que ya hayan sido vacunados -lo que proporcionaría aproximadamente un año de protección contra COVID-19- o que tienen una prueba negativa para el coronavirus aproximadamente de 24 a 72 horas antes del concierto.

La duración de la cobertura que proporcionaría una prueba dependería de las autoridades sanitarias regionales; si los asistentes a un concierto del viernes por la noche tuvieran que hacerse la prueba con 48 horas de anticipación, la mayoría podría comenzar el proceso de prueba el día antes del evento. Si fuera una ventana de 24 horas, la mayoría de las personas probablemente se realizarían la prueba el mismo día del evento en un laboratorio o una clínica de salud.

Una vez que se complete la prueba, un laboratorio entregara los resultados a su compañía de aprobación de salud, como CLEAR o IBM. Si las pruebas son negativas o el fan está vacunado, la compañía de pases de salud verificará el estado de COVID-19 del asistente a Ticketmaster, que luego emitiría al fanático las credenciales necesarias para acceder al evento. Si un fan dio positivo o no se sometió a una prueba para verificar su estado, no se le otorgaría acceso al evento. Todavía hay muchos detalles por resolver, pero el objetivo del programa es que los fanáticos se encarguen de las vacunas y las pruebas antes del concierto y no se presenten con la esperanza de ser evaluados en el lugar.

Ticketmaster no almacenaría ni tendría acceso a los registros médicos de los fanáticos y solo recibiría la verificación de si un fan está autorizado para asistir a un evento en una fecha determinada.

La función principal de las compañías ya mencionadas serán recopilar datos de proveedores médicos y de pruebas, y entregar actualizaciones de estado a las empresas asociadas de una manera segura y encriptada que cumpla con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

Hasta la fecha, la Administración de Alimentos y Medicamentos no ha aprobado a ninguna empresa externa para proporcionar la tecnología compleja necesaria para brindar resultados de vacunación en tiempo real, pero el presidente de Ticketmaster, Mark Yovich, espera la demanda de servicios de detección digital, que serán necesarios para, aerolíneas, viajes, verificación de empleo y entrada a parques temáticos.