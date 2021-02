Cómo obtener el filtro del gato en Zoom y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este miércoles tenemos para ti información sobre una divertida audiencia judicial, los nominados al Salón del Rock, una obra de arte en nieve, el premio que ganó Spielberg y más.

¿Cómo obtengo el filtro del 'abogato'?

La imagen de un gatito peludo de grandes ojos en lugar de la de un abogado durante una audiencia judicial por Zoom se hizo viral estos días, pero ¿sabes de dónde puedes sacar ese filtro?

El 'abogato' de Texas, Rod Ponton, dijo que su apariencia se veía normal en la cámara web mientras esperaba a que comenzara la videoconferencia en la corte del juez Roy Ferguson, pero cuando comenzó la audiencia, para su sorpresa y consternación, su propia imagen era la de un gatito animado.

En uno de los momentos más divertidos, Ponton le dice al juez: “Estoy aquí, en vivo. No soy un gato”.

Lamentamos decirte que el filtro del gato que aparece en el vídeo viral es exclusivo para computadoras de Dell, pero además ha sido descontinuada, según la BBC. Pero no te entristezcas, hay otras formas de obtener filtros de gatos, como por ejemplo la aplicación Snap Camera, la cual se puede integrar con Zoom.

La puedes descargar dando clic aquí . Para ligarla a Zoom debes descargarla e instalarla, para lo que necesitarás una computadora con Windows 10 o Mac 10.31 o posterior.

Durante la instalación te pedirá acceso a la cámara y al micrófono de tu computadora. Inicia Zoom y si tu computadora es una Mac ve al menú superior para ir a Preferencias> Video. Si es una PC da clic en el ícono de Ajustes > Video. Ahí haz clic en el menú que dice 'Cámara' y selecciona 'Snap Camera', y listo.

AP

Spielberg gana Premio Génesis por aportes al cine, humanidad

Steven Spielberg será homenajeado con el prestigioso Premio Génesis 2021 de Israel en reconocimiento a sus contribuciones al cine, su trabajo filantrópico y sus esfuerzos para preservar la memoria del Holocausto, anunciaron este miércoles los organizadores.

El premio de un millón de dólares se otorga cada año a una persona por sus logros profesionales, contribuciones a la humanidad y compromiso con los valores judíos. Agasajados previos han donado el premio a causas filantrópicas. Spielberg, quien apenas fue notificado del honor el miércoles por la noche, no ha indicado sus planes.

“El Premio Génesis celebra el talento único de Steven Spielberg, su compromiso para hacer del mundo un lugar mejor, y su contribución inigualable para educar a las generaciones de posguerra sobre los horrores del Holocausto”, dijo Stan Polovets, cofundador y presidente de la Fundación del Premio Génesis.

Spielberg es uno de los cineastas más exitosos e influyentes de todos los tiempos, con éxitos de taquilla que incluyen Jaws (Tiburón), E.T. the Extra Terrestrial (E.T., el extraterrestre) y Jurassic Park (Parque Jurásico). Ha recibido tres Oscar por su trabajo en Schindler’s List (La lista de Schindler) y Saving Private Ryan (Salvando al soldado Ryan) y otros numerosos reconocimientos de la industria.

En una función en 2018 por el 25to aniversario de Schindler’s List, Spielberg dijo que ninguna obra lo había afectado tanto como este emblemático drama sobre el Holocausto que ganó un total de siete Premios de la Academia.

AP

Jay-Z, Foo Fighters, Go-Go's son nominados al Salón del Rock

Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner y Iron Maiden figuran este año entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll, una lista fuertemente femenina de 16 artistas que incluyen por primera vez a The Go-Go’s, Mary J. Blige y Dionne Warwick.

Los artistas son elegibles a una nominación 25 años después del lanzamiento de su primera grabación oficial. Jay-Z y Foo Fighters están entre aquellos que eran elegibles por primera vez, mientras que entre los primeros que recibieron su primera candidatura están Blige, The Go-Go’s, Iron Maiden, Warwick y el pionero del afrobeat Fela Kuti.

Varios candidatos buscan por segunda vez un lugar en el salón. Turner sería incorporada por segunda ocasión, pues ya lo fue como parte de Ike & Tina Turner en 1991. La nominada Carole King ya fue incorporada como compositora y esta vez lo haría como intérprete. El vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, también es miembro ya como parte de Nirvana.

Otros nominados este año son Kate Bush, Devo, Chaka Khan, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine y Todd Rundgren. LL Cool J recibió su sexta postulación y Chaka Khan su tercera como solista.

Los homenajeados del 2021 se anunciarán en mayo.

https://aframe.oscars.org

Ceremonia de los Oscar se transmitirá desde múltiples escenarios

El Teatro Dolby de Hollywood ha sido la casa de los Oscar desde el 2001, y los organizadores dicen que la próxima ceremonia de premios mantendrá esa tradición, aunque con otros recintos como elenco de reparto.

Un portavoz de la academia informó este miércoles que la gala se transmitirá en vivo desde múltiples lugares el 25 de abril.

Los planes específicos aún están por revelarse, pero la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas está “decidida a presentar unos Oscar como ningunos, mientras le da prioridad a la salud pública y la seguridad de todos aquellos que participarán”, indicó el vocero.

Los Oscar se postergaron dos meses debido a la crisis sanitaria. El director Steven Soderbergh, la productora de Erin Brokovich, Stacey Sher y el veterano de las ceremonias de premios Jesse Collins producen el espectáculo. No está claro si este año habrá o no un anfitrión.

AP

Con pisadas en la nieve crean obra de arte en Finlandia

Once voluntarios en Finlandia bajo instrucción de un artista no profesional dieron miles de pasos en figuras geométricas sobre la nieve, creando una efímera obra de arte.

Bajo la tutela del vecino y artista aficionado Janne Pyykko, los voluntarios usaron raquetas de nieve para pisar la nieve acumulada en un campo de golf cerca de la capital, Helsinki, creando marcas en forma de estrella de cinco puntas rodeada por seis enormes copos de nieve.

La obra, completada en dos días, mide unos 160 metros de diámetro. Es probablemente la obra de arte de estampado en nieve más grande en la historia del país nórdico, reportó el diario local Helsingin Sanomat.

“Fue un desafío social tanto como un desafío visual”, dijo a The Associated Press Pyykko, quien se inspira en efectos visuales y que en anteriores oportunidades ha dibujado formas sobre la nieve por su cuenta.

Al hablar del desafío social, Pyykko se refería a la dificultad de dirigir a un grupo de personas para recrear un diseño geométrico creado por computadora, exhibido en un video de YouTube creado por Pyykko.

Los voluntarios usaron cintas métricas y cuerdas para apegarse al diseño y reproducirlo en la nieve.

AP

Sonda espacial china entra en órbita alrededor de Marte

Una nave espacial china entró en órbita alrededor de Marte este miércoles, en una misión para dejar un robot sobre la superficie y recolectar datos sobre agua subterránea y posibles señales de vida antigua, informó la prensa estatal.

“La sonda china Tianwen-1 entró con éxito en órbita alrededor de Marte el miércoles, tras un viaje de casi siete meses desde la Tierra”, informó la agencia noticiosa Xinhua.

Esta combinación de sonda orbital y robot es la segunda nave espacial que llega al planeta rojo en dos días. El martes lo hizo una de Emiratos Árabes Unidos.

La semana próxima, Estados Unidos intentará el descenso de su robot Perseverance sobre la superficie marciana.

Las tres misiones partieron en julio para aprovechar la alineación del planeta con la Tierra que sucede cada dos años.

La misión china es la más ambiciosa del país asiático hasta el momento. Si se cumplen los planes, el robot se separará de la nave en los próximos meses para intentar el descenso.

El robot impulsado por energía solar, del tamaño aproximado de un carrito de golf, tiene un tiempo de funcionamiento de unos tres meses, y la sonda orbital de dos años.

Hay seis sondas en órbita alrededor de Marte, tres estadounidenses, dos europeas y una de la India.

Con información de AP