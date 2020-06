Clasismo y racismo, el silencio que impera en México: Lila Downs

La cantante Lila Downs en su último sencillo “silencio” muestra el temor de los mexicanos a obedecer, por rebeldía, los problemas que siempre se han tenido con los gobiernos, la situación social y económica en la pandemia y el cómo entender la manera en que nos afecta.

“Sobre el silencio más grande que impera en México, lo primero que diría es sobre el clasismo y racismo, creo que nos afecta de forma diferente esta pandemia desde los que salen a trabajar por necesidad y los que no necesitan hacerlo, es una muestra de que no todo está parejo y no podemos garantizar la salud de todos”, dijo Downs en entrevista.

La cantante señaló sobre la lucha contra el racismo y clasismo que, si bien hay muchas cosas que no son justas, es un problema de nuestra sociedad mexicana y en toda Latinoamérica, otorgando un silencio al que uno se acostumbra, pero llega un momento donde se comienza hablar de ello.

“Ejemplo de ello, el salir del clóset como dice la comunidad gay y habla de estas cosas, parece que vamos llegando a esto y creo es un momento curioso porque también está el movimiento de la mujer que en sus distintas manifestaciones está tomando fuerza y esto apenas comienza”.

Downs hoy con un sencillo que también refleja este sentido de alcanzar alguna meta lo cual considera como una interpretación potente, destacó que ella no se da cuenta de lo que compone hasta tiempo después en donde los pensamientos y el sentir, la llevan a recordar esos momentos.

Para ella, el silencio es un tema de cuidado y delicado más en estos días difíciles en su familia y en ella misma donde a veces amanece y no todo funciona bien. La cotidianidad de su hogar en está pandemia desde las clases de su hijo por Zoom, la oficina en casa puede romper esa magia con la que se lleva la normalidad de las actividades.

Por ende, la cantante asegura que este rompimiento hace que uno tenga una crisis en su persona, y tenga que buscar ese lugar para poder encontrarse, como le dice a a su hijo: “respira, acuérdate de tranquilizar el pensamiento, de no empujará tanto, porque en un encierro hacemos esto más de lo normal como en mi caso que compongo y escribo”.

El silencio mismo que ella describe como importante en un cuarto donde habla consigo misma, lo considera mal visto a veces en nuestra cultura, sin embargo destacó que es muy importante tener esos momentos.

Downs comentó que para ella uno de los grandes silencios que conllevan a una reflexión y ha tenido que enfrentar en su carrera ha sido el cómo aborda su trabajo, que busca en la vida, aprender a vivir de las decisiones que ha tomado aún cuando no la dejen satisfecha y lo más importante, es el ser lo más natural posible, san y difundir lo que vale la pena.

Por último, la cantante expresó su agradecimiento con la música e invitó a creer en el arte y seguir buscando las manifestaciones dentro de el que nos ayuden a crecer como humanidad.