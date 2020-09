¿Cinéfilo? Festival de Cine de Guanajuato 2020 transmitirá en línea más de 100 películas gratis

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en ingles) 2020 ahora podrás disfrutarlo desde la comodidad de tu casa, ya que para su edición 23 ofrecerá un programa en donde se mezclarán proyecciones presenciales con funciones virtuales, debido a la pandemia del COVID-19.

A través de su plataforma online, el GIFF presentará 137 películas completamente gratis. Mientras que en los autocinemas serán 20 filmes; 12 en el AquaCinema de Guanajuato, y 22 en Cinemex: 12 largometrajes y 10 programas de cortometrajes.

El GIFF 2020 inicia este viernes 18 de septiembre y hasta el 27 del mismo mes proyectará 137 de las 170 películas que ofrece el festival como parte de su programa de este año vía streaming por la emergencia sanitaria.

Para su convocatoria 2020 el festival recibió 3 mil 344 películas de 127 países. De las cuales se eligieron 170 en exhibición, 126 filmes estarán en competencia provenientes de 52 países: se trata de 46 largometrajes y 124 cortometrajes. De los cuales son 62 películas mexicanas: 21 largometrajes y 41 cortometrajes.

El festival anunció que la película inaugural será Los Lobos, del director Samuel Kishi Leopo; en la muestra Cine entre Muertos se proyectará Sin origen, de Rigoberto Castañeda. El Festival también informó que contará con la premier de la cinta No Man’s Land, del director Conor Allyn, que fue filmada en Guanajuato.

El GIFF proyectará, como parte de sus muestras especiales, El Grito, testimonio sobre el movimiento estudiantil de 1968, sumándose así a la celebración de los 60 años de la Filmoteca de la UNAM.

Otras cintas que proyectarán serán: El monstruo del lago negro, de Jack Arnold; Learning to skateboard in a Warzone (if you’re a girl), de Carol Dysinger, película ganadora del Oscar a Mejor cortometraje documental, así como los filmes Never Too Late: The Doc Severinsen Story, de Kevin S. Bright y Jeff Consiglio, y Wendy del director Benh Zeitlin.

Y por primera vez a nivel internacional, un festival de cine se presenta en un innovador Campus Virtual, que ofrecerá una experiencia de conectividad inmersiva la cual podrás recorrer con tu propio avatar, mismo que podrás crear de forma gratuita y divertida.

El Campus Virtual alojará el homenaje al reconocido cineasta y pilar de la cinematografía contemporánea, David Lynch, director, actor, productor y guionista. Su arte se extiende a los terrenos de la pintura, fotografía y música electrónica.

El aclamado ganador del Oscar Honorífico y la Palma de Oro ha elegido la plataforma virtual del GIFF para vivir una experiencia inmersiva.