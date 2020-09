Checa estas recomendaciones de Netflix para el fin de semana

Llega el primer fin de semana de septiembre, y Netflix ofrecerá una gran variedad de series y películas con alta dosis de acción, drama y suspenso, así como documentales y algunas de las novedades que trae para México la plataforma de streaming.

Películas

Iniciamos con las películas de estreno. Parásitos, la película sudcoreana que hizo historia en los premios Oscar. Nominada a seis premios de la Academia, logró quedarse con cuatro estatuillas, entre ellas, Mejor Película, galardón que nunca antes había conseguido un largometraje de habla no inglesa.

Llega a la plataforma Nace una estrella, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Es una nueva versión del clásico de 1937 donde Jackson Maine es un músico veterano que descubre un día a la talentosa cantante Ally.

También podrás disfrutar de Green Book, basada en la vida de Tony Lip, cinta que se llevó la principal estatuilla de la noche de los Oscar 2019, el premio a la Mejor película; además, le concedió un galardón al mejor actor secundario, Mahershala Ali.

Entre los estrenos originales de Netflix se encuentran Amor garantizado, protagonizada por Rachael Leigh Cook, Damon Wayans Jr. y Heather Graham. Relata la historia de una abogada entusiasta pero corta de efectivo que acepta trabajar para un seductor cliente que busca demandar a un sitio de citas que les garantiza el amor a sus usuarios.

Se encuentra también el estreno de Pienso en el final, que protagonizan Jessie Buckley, Jesse Plemons y Toni Collette. Nada es lo que parece cuando una mujer repleta de dudas sobre su reciente relación amorosa acompaña a su novio a un viaje en carretera a visitar la granja de sus padres.

Series

En cuanto a series de estreno se encuentra Lejos, el melodrama espacial que protagoniza la multipremiada actriz Hilary Swank como la comandante Emma Green, que lidera una tripulación internacional de astronautas en una peligrosa misión a Marte que la separará de su esposo y de su hija durante tres años.

Llega también la serie que promete muchas cosas: The Promised Neverland. El anime de Netflix se suma a los nuevos títulos de su catálogo. Adaptación de la obra del escritor Kaiu Shirai y la artista gráfica Posuka Demizu, la serie narra la historia de tres talentosos niños que descubren que su recóndito orfanato no es el paraíso que creían e idean un peligroso plan de escape para salvar a todos sus amigos.

Además, Netflix continúa con Keeping up with the Kardashians, temporadas 3 y 4, así como y Grey's Anatomy, que llega a su temporada 16.

Documentales

Los amantes de la gastronomía no pueden perderse Chef's Table: BBQ. Esta serie nominada al Emmy explora el humeante y jugoso mundo de las barbacoas visitando a aclamados chefs y maestros parrilleros en México, Estados Unidos y Australia.

Podrás disfrutar de Chef's Table, también nominada al Emmy. En este documental conocerás a estrellas internacionales de la cocina que redefinen la comida gourmet con platos innovadores y postres irresistibles.