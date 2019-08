Celso Piña, el rebelde

La música mexicana está de luto, luego de confirmarse este miércoles la muerte del cantante regiomontano Celso Piña tras sufrir un infarto. El Rebelde del Acordeón fue uno de los grandes representantes de la cumbia en nuestro país.

A propósito de su deceso, rescatamos este texto publicado originalmente en El Financiero el 30 de noviembre de 2017, con motivo del lanzamiento de su álbum Música es música, en el que colaboró con la Orquesta de Baja California.

Esa tarde, el músico habló sobre el complicado camino que le tocó recorrer para llevar la cumbia a todos los oídos, más allá de los prejuicios que giran en torno a ese género.

Es como un niño de 64 años. Tímido a primera vista, pero inquieto a los pocos minutos de conversación, Celso Piña confiesa que comenzó su carrera a contraflujo de muchas cosas: la discriminación por tocar cumbia vallenata en un lugar casi exclusivo del género norteño y la banda, la estigmatización de su música como ritmo vulgar y corriente, e incluso su propia madre, quien le reprochó abandonar su puesto de intendente en el Hospital Infantil de Monterrey para dedicarse al acordeón, que aprendió de manera autodidacta.

De chico no le gustaba presumir sus logros escolares. Siempre ha sido así: sencillo. Habla como si estuviese en El Cerro de la Campana, el barrio regiomontano donde creció. Nada de poses. Nada de guiones armados. Celso es lenguaje llano. Los reflectores regresan a él porque acaba de lanzar su álbum Música es música, en el que toca sus éxitos con arreglos sinfónicos interpretados por la Orquesta de Baja California. “La música no conoce límites ni fronteras ni clases sociales”, dice.

Después de presentar en México su más reciente álbum, el Rebelde del acordeónasegura que quiere mantenerse a contracorriente y está convencido de que un artista debe renovarse constantemente para no morir. “Eso sí: jamás haría reggaetón”, afirma el cumbiero, tras 35 años de carrera. Pero en la arena política, eso sí, prefiere mantenerse al margen.

___¿Cómo lo trata la Ciudad de México?

___Bien, muy bien, después de tres años de estar sin material. Hasta me daba vergüenza con la gente que me encontraba y me preguntaba: ‘¿Oiga, usted ya no toca?’. Lo que pasa que hay discos que los haces en un dos por tres, en seis meses ya lo haces, pero hay otros que se llevan su tiempo, como éste (Música es música) que salió hace unos 20 días.

___¿Por qué le dio tanto trabajo?

___Quizá si la orquesta hubiera sido la orquesta de Nuevo León no hubiera sido tanto ajetreo, pero fue la Orquesta de Baja California, íbamos allá a ensayar y luego venían ellos a grabar aquí, todo eso se llevó su tiempo.

___¿Cómo ve al país?

___Bien, digo, con sus cosas, pero desde que llegué lo veo bien.

___¿Qué le dice la violencia, la sangre?

___Creo que eso es parte de la vida. ¿Qué pasó en Francia, en Holanda, en Venezuela? O sea, el mundo así es, ¿qué le vamos a hacer para acomodarlo? No podemos hacer nada para acomodarlo, ni los más grandes representantes de nuestro país, de nuestro mundo.

___¿Entonces hay que dejarse llevar?

___Pues yo creo que mantenerse al margen, nada más, porque son cosas que no son de ahorita, son desde hace mucho, la violencia siempre ha existido. La golpeada de las mujeres siempre ha existido.

___Ha cohabitado en el norte del país y en Colombia, ¿le ha dejado algo ver la violencia?

___Ahorita Colombia está tranquilo, he estado en Bogotá, en Barranquilla, Cartagena, Santa Martha, Medellín, y lo veo tranquilo.

___¿Cree que México llegue pronto a la paz?

___Creo que sí, el problema está en los altos directivos del país, no entiendo qué les falta, si hablar derecho o qué onda, porque siempre andan con que ya mero, esto y lo otro, y así nunca se va a entender la gente, entonces yo digo que eso solamente Dios puede arreglarlo.

___Mucha gente que lo escucha, lo sigue, lo ve en los conciertos es víctima de la violencia. ¿Usted les canta para que se distraiga, para que esté en otro mundo?

___Siempre he cantado canciones blancas para que la raza que me sigue vea: no maltrates a un perrito; en primer lugar, no se puede defender y más si lo tienes amarrado. Ahora, a la mujer, ¿pues cómo le vas a pegar a la mujer?, ¿qué es eso? No. El grande, ¿por qué le va a pegar al chiquito? ¿El grandote por qué quiere aplastar al chaparrito, al flaquito? Pero así estamos, así nos puso el destino la vida, pero lo único que puede hacer uno con el poder de convocatoria de la música es cantarles para que estén tranquilos.

___¿La música va a contribuir a que este país sea mejor?

___La música ha contribuido a grandes beneficios en cualquier país; acuérdate de los Beatles después de la guerra.

___¿La clase política le dice algo?

___No entiendo a la política y creo que la política no me entiende a mí. Por eso es que te digo: mejor mantenerse así no’más, al margen, y defenderse sin violencia, porque eso sería caer en lo mismo.

___¿Qué le inspira?

___Todo: una mujer bonita, frondosa, igual que una viejita que anda ahí pidiendo limosna, igual que un perro herido, igual que un perro bonito; cuando uno tiene el don de la música te inspiras en cualquier cosa.

___¿Cuándo se dio cuenta que tenía el don de la música?

___Fíjate que ya grandecito, como a los 12, 13 años me empezó a llamar la atención, escuchaba mucha música y la sigo escuchando todavía, oigo de todo, son melómano. En mi iPhone traigo de Jorge Negrete, Emilio Tuero, de Pedro Infante, de los Reno, de los Beatles, de Rigo Tovar, Celso Piña, de todo, de todo, porque ahí como que te inspira también algo, me gusta una tonadita, la voy agarrando y luego hago algo semejante, pero que no se parezca, si no van a decir, oye, este me está plagiando la música, la letra o algo.

___Dice Borges que el plagio es un gran halago. ¿A quién ha intentado plagiar, quiénes son sus referencias?

___No plagiar, yo respeto. Por ejemplo, me inspiré mucho en gente de Colombia como los maestros Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa, Aniceto Molina, Aníbal Velázquez, la Orquesta de los Corraleros del Majahual.

___¿Qué hace que la cumbia no se crea ni se destruya y solo se vaya transformando?

___El individuo que la ejecuta, porque la cumbia es un ritmo, y sobre ese, algo te nace. Sobre el ritmo viene la letra, bueno, yo compongo así: la letra y la música igual. Tampoco creo en la inspiración, yo me pongo a trabajar, agarro mi grabadora, el pianito, el acordeón o la guitarra, y ya cuando acuerdo, esto queda con esto, esto con esto y ya, así es.

___¿ Y qué opina del candidato del PRI a la presidencia?

___¿Quién es?

___José Antonio Meade...

__Pues dicen que es bueno. Me venía diciendo el conductor del Uber que era un tipo muy inteligente, pero la verdad yo no creo. Si fuera tan inteligente como dicen no se hubiera aventado ese pedo. No sabes dónde te estás metiendo compadre. ¿’On ‘tá tu inteligencia?