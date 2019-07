Carlos Ballarta deja 'La Maroma Estelar'; acusa censura y manipulación de contenidos

El comediante Carlos Ballarta anunció su salida del show La Maroma Estelar, que conducía con el analista Hernán Gómez.

En un video publicado en la cuenta de Twitter del programa, Ballarta explicó que tomó esta decisión por problemas de agenda y diferencias creativas con el equipo.

"Yo ya no estoy trabajando (en La Maroma Estelar), no porque me hayan corrido, no porque haya decidido renunciar por presión de los que dijeron que era racista. Decidí ya no 'chambear' ahí por cuestiones de agenda y por cuestiones, un poquito de diferencias creativas", explicó.

Con cariño y respeto nos despedimos de Carlos Ballarta en #LaMaromaEstelar



Le deseamos todo el éxito en sus proyectos profesionales.

Posteriormente, en una entrevista en el programa El show de Don Piter, Ballarta acusó que algunos de sus contenidos fueron censurados tanto por el director del show como por Gómez.

Además, aseguró que hubo un intento de manipular el contenido de uno de las emisiones que generó más polémica, el dedicado al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En primer lugar, Ballarta señaló que acudieron a filmar ese episodio sin el permiso de las autoridades educativas. Sin embargo, después de una llamada, se les otorgó el permiso para grabar.

"El problema que pasó ahí, que ya no me pareció fue que nos dijeron 'graben un rato y después se van' y dije 'pues está bien, no pedimos permiso'. El que quería conflicto era Hernán (Gómez) porque dijo 'vamos a grabar como si nos estuvieran corriendo del ITAM' y yo le dije 'pero si no nos corrieron, no pedimos permiso'", relató.

Ballarta agregó que también se eliminó un diálogo que mantuvo con un estudiante del ITAM en el cual el joven decía estar decepcionado por votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentario con el que concordaba el comediante.

"Eso me lo quitaron también de la cápsula. Por la edición, me están poniendo como defensor de López Obrador", reclamó.

La Maroma Estelar inició sus transmisiones el pasado 19 de mayo. Se emite los domingos a las 22:00 horas en el Canal 11.