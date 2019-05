Café Tacvba, Billy Idol, Babasónicos, LP y Caballo Dorado lideran el Coordenada 2019

Por sexto año consecutivo el Festival Tecate Coordenada 2019 se realizará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con una estupenda selección de bandas nacionales e internacionales el próximo 18 y 19 de octubre.

Los organizadores dieron a conocer este miércoles el cartel de este año, que incluyen a bandas como Café Tacvba, The National, LP, Vampire Weekend, Babasónicos, The Kooks, Little Jesus, Ska-p y The Neighborhood. También contará con algunas sorpresas como Billy Idol, Juanes y Caballo Dorado.

Los boletos para el Coordenada 2019 en Guadalajara estarán a la venta a partir del 28 y 29 de mayo, en preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex. La venta general será el 30 de mayo.