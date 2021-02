¿Buscas que los 'peques' aprendan a cocinar? Michelle Obama y Netflix te 'echarán la mano' con este programa

Michelle Obama lanzará un programa de cocina para niños en Netflix acompañada de un par de títeres “para traer algo de luz y risa a los hogares alrededor del mundo”.

El programa, titulado Waffles + Mochi, se estrenará el próximo 16 de marzo y mostrará “todo sobre la buena comida: descubrirla, cocinarla y, por supuesto, comerla”, escribió la ex primera dama estadounidense este martes en Instagram.

Los episodios, de 20 minutos cada uno, combinarán personajes de carne y hueso con títeres, y Obama aparecerá con regularidad.

La serie se centrará en dos títeres que son mejores amigos y que sueñan con llegar a ser chefs, viajar por el mundo en busca de ingredientes y preparar platillos “junto a chefs famosos, cocineros caseros, niños y celebridades”, según un comunicado de prensa.

“A los niños les encantará, pero sé que los adultos también reirán mucho y obtendrán algunos consejos para la cocina”, escribió Obama.

“De muchas maneras, este programa es una extensión de mi trabajo para apoyar la salud de los niños como primera dama y, para ser honesta, hubiese deseado tener un programa como este cuando mis hijas eran pequeñas”, agregó.

El programa es producido por Higher Ground Productions, la compañía de Obama y su esposo, el expresidente Barack Obama. En 2018, los Obama firmaron un acuerdo de varios años con Netflix, donde Michelle Obama estrenó su documental Becoming en mayo. La ex primera dama también conduce The Michelle Obama Podcast en Spotify

