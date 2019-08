Busca 'El Mago de Oz' en Google, da clic en las zapatillas rojas y mira lo que sucede

Si eres de aquellos que lleva en sus más vivos recuerdos la cinta de 'El Mago de Oz', entonces debes ir al buscador de Google para descubrir el siguiente truco.

Google realiza un homenaje al filme para conmemorar 80 años de su estreno. Al realizar la búsqueda 'El Mago de Oz', aparecerá información relacionada con el filme así como un par de zapatillas rojas.

Al dar clic en ellos, se golpearán tres veces y se escuchará la frase 'There's no place like home', o 'No hay lugar como el hogar'. Los titulares e información desplegados comenzarán a girar y se tornarán en blanco y negro.

Después podrás seguir navegando, pero notarás que en lugar de las zapatillas rojas aparecerá un tornado. En el filme, Dorothy sueña que un tornado la lleva a un mundo en el que conoce a los diversos personajes.

Si decides no continuar con tu búsqueda y dar clic al tornado, todo volverá a girar y se volverá de colores como originalmente fue desplegado.

El Mago de Oz fue estrenado en EU el 25 agosto de 1939. En dicha película parecen un espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde, personajes que Dorothy encuentra en el mundo mágico al que es transportada.