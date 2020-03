Bunbury, Vetusta Morla y Gustavo Santaolalla, entre los que se ausentarán del Vive Latino por COVID-19

Enrique Bunbury, Vetusta Morla y Gustavo Santaolalla son algunos de los artistas que cancelaron sus presentaciones en el Vive Latino 2020, debido a la pandemia de coronavirus.

A través de sus redes sociales, los organizadores del evento dieron a conocer este viernes que ello se debe a "problemas de traslados y afectaciones en sus países" de origen.

En el caso de la banda española Vetusta Morla, indicaron en un comunicado que esto se debe a las restricciones impuestas en su nación para evitar la propagación del virus.

"El respeto y el cariño hacia nuestro público, hacia el pueblo mexicano en general y hacia los demás artistas y equipos de trabajo, nos obliga a actuar de manera responsable y cancelar la presentación en el @vivelatino que se iba a celebrar en el día de mañana, 14 de marzo", mencionaron en Twitter.

Otros que también descartaron su participación en el festival por el COVID-19, que se llevará a cabo este fin de semana son All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Fangoria, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man y Usted Señálemelo.

En todo el mundo, 137 mil personas se han infectado y más de 5 mil han fallecido, pero la mitad de los que alguna vez tuvieron el virus se han recuperado.

La mayoría de los enfermos presenta síntomas leves como fiebre o tos, pero para las personas mayores o que tienen otros problemas de salud pueden ser peores, incluso neumonía.

Con información de AP