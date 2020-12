BTS es el artista del año, según Time, y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este jueves tenemos información sobre el artista del año, según Times, la nueva obra de Banksy, las nuevas series de Disney+, el álbum que lanzará Taylor Swift y más.

Time nombra a BTS artista del año

BTS ha tenido un año más que explosivo — como el título de su canción Dynamite. Se ha vuelto un fenómeno global mundial tal, que la revista Time nombró al grupo surcoreano artista del año del 2020.

La revista anunció el honor para el septeto de K-pop este jueves, horas antes de un especial que culminará con el nombramiento de la persona el año de Time.

La revista citó la enorme presencia mundial de BTS en medio de la pandemia, incluyendo la movilización de su enorme fanaticada para apoyar causas como Black Lives Matter. El grupo de chicos ha tenido una presencia contante en premiaciones recientes, interpretando su éxito No. 1 Dynamite. En noviembre, BTS recibió su primera nominación al Grammy.

Time también anunció este jueves que eligió al astro de los Lakers de Los Angeles LeBron James como su deportista del año.

Banksy presenta nueva obra

El artista callejero Banksy publicó este jueves en su cuenta de Instagram su más reciente creación. Se trata de la pintura de una mujer anciana que estornuda con gran fuerza. La mujer, que lleva un pañuelo, estornuda con tal vigor que se desprende de su bastón, de su bolso e incluso lanza su dentadura no sin una ráfaga de saliva.

"Aachoo!!", escribió el artistas británico en la publicación, que permite ver que la obra se realizó en la pared de una casa ubicada en la esquina de una calle inclinada.

Esta no es la primera obra que Banksy crea a propósito de la pandemia. El 14 de julio, publicó en la red social un video donde se ve cómo pinta ratas que escupen o usan cubrebocas en el metro de Londres. "If you don't mask, you don't get" ("Si no te pones la mascarilla, no subes), se lee en la descripción.

Banksy es el seudónimo de un artista de arte urbano británico cuya identidad y datos biográficos se desconocen.

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Disney+ anuncia 20 nuevas series de Star Wars y Marvel

Tras el éxito de The Mandalorian, Walt Disney está preparando docenas de nuevos programas para su servicio de streaming Disney+, entre ellos 10 series de Star Wars, con el objetivo de mantener una racha de crecimiento que ha impulsado las suscripciones a más de 86.8 millones.

El director ejecutivo, Bob Chapek, anunció este jueves los planes de la empresa en una presentación a los inversionistas. El evento también abordó otros productos de streaming de Disney, junto con su cartera de contenidos y perspectivas financieras. Disney cerró el último trimestre con casi 74 millones de clientes.

Disney, al igual que otros estudios de Hollywood, está reorientando su negocio de películas y televisión hacia el entretenimiento en el hogar, y ha superado a muchos competidores con su rápido crecimiento de suscriptores. Firmó un acuerdo este jueves con el proveedor de cable Comcast para ofrecer los servicios de streaming en su plataforma.

Ejecutivos de Disney, incluido el nuevo responsable de distribución, Kareem Daniel, describieron planes agresivos para abastecer el servicio de Disney+ con una nueva programación para mantener la cartera de suscriptores en crecimiento en los próximos años. La pandemia de COVID-19 obligó a muchos estudios de Hollywood a frenar la producción este año.

Los planes futuros incluyen 10 series de la división Marvel, 10 series de televisión de Star Wars y otros 15 programas de acción en vivo de Disney, y animación de Disney y Pixar.

Entre las series de Star Wars anunciadas está Obi-Wan Kenobi, que contará con la actuación de Ewan McGregor en el papel principal y Hayden Christensen, que regresará a interpretar a Darth Vader.

Asimismo, se dio un avance de la serie Andor, donde el papel principal será desempeñado por el actor mexicano Diego Luna.

Otras series anunciadas de la franquicia galáctica son una basada en el personaje Lando Calrissian y otra en Ahsoka Tano, quien apareció en uno de los últimos capítulos de The Mandalorian.

Los planes de programación también incluyen largometrajes, según Daniel, quien dijo que Raya and the Last Dragon debutará en Disney+ al mismo tiempo que en los cines. Pero las películas más grandes de la compañía se guardarán para los cines exclusivamente al principio.

Los ejecutivos de Disney también dijeron que lanzarán el servicio Star en Europa en febrero y en América Latina en junio. En Europa se integrará con Disney+. Será un servicio independiente en América Latina y contará con deportes en vivo.

AP

Taylor Swift sorprende a sus fans con nuevo álbum

Los fans de Taylor Swift tienen una doble razón para celebrar este año: la cantante y compositora está a punto de lanzar su segundo álbum de 2020.

“Simple y llanamente, no pudimos dejar de escribir canciones”, dijo Swift en sus redes sociales este jueves por la mañana. “Nunca había hecho esto antes. En el pasado siempre traté los discos como eras únicas y seguí adelante para planificar el siguiente tras lanzar un álbum”.

Swift dijo que la nueva producción se titulará Evermore, que describió como “hermana” de su más reciente lanzamiento, Folklore. El video musical de una nueva canción, Willow, saldrá a la luz al mismo tiempo que el disco, este jueves a la medianoche.

Taylor reveló la lista de 15 canciones del nuevo álbum y adelantó que entre sus invitados se encuentran Haim, The National y Bon Iver. La cantante cumple 31 años este domingo.

Folklore tuvo tres canciones que llegaron al No. 1 del Top 200 de Billboard y fue el primer álbum que vendió un millón de copias este año en Estados Unidos.

Bloomberg

Singapur tendrá servicio de taxi eléctrico aéreo para 2023

Singapur contará con el primer servicio de taxi eléctrico aéreo del mundo para fines de 2023, según Volocopter, que está desarrollando el vehículo de despegue vertical.

El fabricante alemán se comprometió a iniciar las operaciones tres años después de completar las pruebas de vuelo, evaluación y certificación en colaboración con la ciudad-Estado, informó en un comunicado. Los boletos para un viaje de 15 minutos, por 300 euros (364 dólares o unos 7 mil 200 pesos), ya están a la venta.

Volocopter realizó en octubre del año pasado un vuelo de demostración sobre el área de Marina Bay, en Singapur, y es probable que la primera ruta comercial lleve a los turistas a un vuelo sobre el mismo distrito, ofreciendo vistas espectaculares del mar y el horizonte, señaló la compañía. Servicios posteriores podrían incluir viajes transfronterizos.

Si bien la aeronave podría reemplazar a helicópteros y aviones livianos en algunas rutas, también sería lo suficientemente pequeña y ágil para poder adentrarse en ciudades y aterrizar en espacios mínimos.

Volocopter, entre cuyos inversionistas se cuentan el fabricante de chips de computadora Intel y los fabricantes de automóviles Daimler y Geely, planea conformar un equipo de 50 pilotos, ingenieros y especialistas en operaciones para apoyar los vuelos en Singapur.

La nave inicialmente transportará a un piloto y un pasajero, pero los servicios podrían aumentar a dos pasajeros una vez que se reciban las autorizaciones para su operación autónoma. Los precios de los boletos deberían caer bruscamente una vez que haya más disponibilidad de vuelos, según Volocopter.

Con información de Bloomberg y AP