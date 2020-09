Bruce Springsteen: Diez datos que no sabías sobre 'The Boss'

Es probable que alguna vez hayas escuchado Born in the USA y la voz de su intérprete te llamara la atención: Bruce Springsteen.

El cantante estadounidense cumple este miércoles 71 años, en los cuales ha labrado una trayectoria llena de éxitos y grandes temas. Aquí te damos diez datos sobre 'The Boss'.

1. Bruce Frederick Joseph Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos.

2. Inició su carrera con agrupaciones como Steel Mill y Dr. Zoom & the Sonic Boom.

3. Desde 1972 hasta la fecha (con una pausa entre 1990 y 1998), Springsteen ha trabajado con la E Street Band, el grupo que lo acompaña en sus álbumes y conciertos.

4. Su primer álbum de estudio se lanzó en 1973 y se titula Greetings from Asbury Park, N.J. Hasta la fecha, cuenta con 18 materiales de este tipo.

5. El disco Born in the USA, publicado en 1984, es uno de los más reconocidos en la trayectoria de 'The Boss'. El tema de inicio, que lleva el mismo título de la producción, critica a la sociedad y el ámbito político estadounidense. Sin embargo, en pleno apogeo electoral, Ronald Reagan la tomó como una exaltación a la nación.

6. Born in the USA fue el material más vendido en EU durante 1985 y logró colocar siete de sus canciones en el número uno. La revista Rolling Stone nombró al cantante como 'Voz de la década' y la portada, realizada por la fotógrafa Annie Leibovitz, se convirtió en una imagen icónica.

7. Springsteen ha ganado más de 20 Grammys y en 1999 ingresó al Salón e la Fama del Rock and Roll.

8. Entre los galardones que también 'atesora' son dos Globos de Oro por las canciones The Wrestler y Streets of Philadelphia. Por esta última obtuvo el Oscar a Mejor canción original en 1993; es la banda sonora de la película Philadelphia.

9. Actualmente, 'The Boss' alista un nuevo álbum llamado Letter to you, el cual realiza con la E Street Band. Saldrá a la venta el 23 de octubre

10. En entrevista para Rolling Stone, anunció esta semana que publicará 'álbumes perdidos' que ha realizado a lo largo de su trayectoria.

Con información del sitio web y perfil oficial de Facebook de Bruce Springsteen

Te puede interesar:

Bruce Springsteen: el trovador de la clase obrera de EU

¿Aburrido por el encierro? Estos abuelitos 'protagonizan' portadas de álbumes de rock