Botas de Metallica para cuando vuelvan los conciertos y otras notas para que te olvides del COVID-19

Casi llega el viernes y qué tal si entonces 'rockeas' un poco por una buena causa, y después le echas un ojo al catálogo de lo que Disney+ ofrecerá a partir de noviembre. Esto y más tenemos para ti en esta noche.

Las botas de Metallica y Wolverine (por una buena causa)

Metallica 'salió al escenario' pero esta vez para anunciar una colaboración con la marca Wolverine, con la que lanzarán dos pares de botas de trabajo.

Las botas son de edición limitada y hay dos pares: 1000 Mile Axel y Hellcat UltraSpring. Ambas cuentan con elementos característicos inspirados en Metallica, como una placa metálica en el talón, con el logotipo de Metallica Key, y una punta metálica con la leyenda All Within My Hands, así como una etiqueta de metal en forma de uña para guitarra.

La colaboración se lleva a cabo a través de All Within My Hands (Todo en mis Manos), de Metallica, la cual se dedica a apoyar y crear comunidades sostenibles poniendo el foco en la educación y la fuerza laboral en los colegios comunitarios, de acuerdo con la descripción de su página.

La banda y la marca se asocian para ayudar a construir a la próxima generación de trabajadores comunitarios en Estados Unidos, señala AWMH en un comunicado. Wolverine apoyará aún más a los estudiantes en los oficios especializados con los ingresos de dos botas de edición limitada.

"Wolverine proporcionará a todos los estudiantes del programa Metallica Scholars un par de botas de trabajo Wolverine, y proporcionará fondos para apoyar directamente a Grand Rapids Community College, Lone Star College y WSU Tech", apunta.

Las Hellcat tienen un costo de 150 dólares (3 mil 339 pesos), mientras que las 1000 Mile Axel tienen un valor de 400 dólares (8 mil 904 pesos).

La nueva novela gráfica del viaje de Yayoi Kusama

La ilustradora italo-tailandesa Elisa Macellari te envolverá en la psicodelia de la artista japonesa con su nuevo proyecto titulado: KUSAMA: A Graphic Biography.

Se trata de una vívida novela gráfica que mostrará la vida de la artista a través de 128 páginas con 400 ilustraciones que detallan el viaje que la joven Kusama realizó desde Japón a Nueva York en la década de los 60. "Desde el Japón rural hasta un icono internacional: Yayoi Kusama ha pasado su notable vida inmersa en su arte", dice la descripción del libro.

Asimismo, responderá al cómo y por qué logró éxito que tiene actualmente, relatando la aceptación en la vibrante escena artística de Nueva York y su eventual regreso a casa con la fama en brazos.

El libro estará disponible a partir del 15 de septiembre en el sitio Laurence King, y a partir del 20 de octubre en Amazon.

Elisa Macellari ha trabajado para The New York Times, Corriere della Sera, Mondadori, Feltrinelli entre otros.

Checa el catálogo que Disney+ tendrá para ti

Disney+ llega a México y Latinoamérica en noviembre de 2020, con todos los títulos originales producidos por y para Disney, así como las colecciones completas de todos los contenidos disponibles de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic que estarán exclusivamente en la plataforma.

El servicio de Disney+ se convertirá en la única plataforma de streaming donde estén accesibles todas las películas de las cinco icónicas marcas en todos los formatos, incluyendo películas, series, cortos, shows y documentales, además de los clásicos ya conocidos.

Fuente: Cortesía

Entre el material ya lanzada y las nuevas películas, series, documentales y cortos producidos solo para la plataforma, podrás disfrutar:

Las nuevas historias de Marvel Studios, que llegarán en estreno simultáneo con Estados Unidos, programados entre 2020 y 2021: Falcon y el Soldado del Invierno, que reúne a Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / El Soldado del Invierno (Sebastian Stan) después de los eventos de Avengers: Endgame, en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia.

Los ocho episodios que componen la primera temporada de The Mandalorian, la serie épica live-action de la saga Star Wars, nominada a 15 premios Emmy. A su vez, la segunda temporada será estrenada al mismo tiempo que en EU.

Los fanáticos de Star Wars podrán ver en noviembre Disney Gallery: The Mandalorian, una serie documental que explora el detrás de escena de The Mandalorian a través de entrevistas, imágenes exclusivas y mesas redondas con los involucrados en el proyecto.

Además, Star Wars: The Clone Wars, la serie animada ganadora de un premio Emmy regresa para su épica conclusión en Disney+.

Películas que Disney Studios ha creado exclusivamente para la plataforma, como La dama y el vagabundo, una reversión live-action del clásico animado de 1955; Noelle, una película original de comedia navideña protagonizada por Anna Kendrick; Togo, la historia real ambientada en el invierno de 1925 en los peligrosos parajes de la tundra de Alaska, que pondrá a prueba la fuerza, el coraje y la determinación de un hombre, Leonhard Seppala (interpretado por Willem Dafoe).

¡Llega la primera pantalla transparente!

El futuro ya está aquí, y una muestra son las nuevas pantallas transparentes de Xiaomi, que quiere encabezar la revolución en este rubro. Para celebrar su décimo aniversario, la compañía china anunció el martes el lanzamiento de TV Lux OLED Transparent Edition.

Se trata del primer televisor transparente producido en serie del mundo. Con una pantalla autoluminosa y transparente de borde a borde, el televisor transmite imágenes que parecen estar suspendidas en el aire, creando una nueva forma de consumir contenido visual que antes solo se veía en películas.

Destaca su panel OLED transparente de 55 pulgadas, que tiene un grosor de solo 5.7 mm. Con un precio de 7 mil 200 dólares, esta pantalla transparente sigue los conceptos presentados por Samsung, LG y Panasonic.

"Para Xiaomi, también es una exploración importante de la futura televisión. Cuando se apaga la edición transparente Mi TV LUX, parece una mera pantalla de cristal. Las imágenes que muestra parecen flotar en el aire, fusionando lo virtual y lo real para brindar una experiencia visual sin precedentes".