Blackpink, de k-pop, es la banda más grande del mundo y otras notas para que olvides el COVID-19

Este martes tenemos para ti información sobre la banda de pop más grande del mundo, según Bloomberg, un museo virtual con la ropa de series de Netflix, el nuevo elenco de Narcos: México, y más.

Blackpink es la banda de pop más grande del mundo

Blackpink solo necesitó tres minutos y treinta y seis segundos para volar la mente de Jeremy Erlich. Erlich estaba trabajando en Interscope Records cuando un contacto en Corea le envió el video de "DDU-DU DDU-DU", el sencillo principal del álbum debut de Blackpink en 2018.

"Dejemos a un lado el hecho de que no pude entender la mitad, las imágenes son increíbles, las chicas son estrellas, la música es buena y es pegajosa", recordó Erlich. Erlich organizó una reunión con YG Entertainment, durante la cual el gigante de la música coreana describió los objetivos para su nuevo grupo femenino de cuatro miembros. "La ambición era ser la banda más grande del mundo", dijo Erlich. "Dijeron '¿cómo se convierten en las Spice Girls?'"

Ese sueño ahora es una realidad. Blackpink es el grupo más popular en YouTube en los últimos meses, generando más de mil millones de visitas solo en octubre. El grupo también fue el segundo más popular en Spotify. Si bien su álbum no pudo debutar en el número 1 en Estaos Unidos, seguía siendo uno de los 10 más vendidos en el país durante el mes. En total, Blackpink es el grupo musical más grande del mundo, según el Pop Star Power Rankings de Bloomberg.

Museo de Brooklyn

Los vestuarios de 'Gambito de Dama' llegan a museo virtual

Si ya viste 'Gambito de Dama', y además de la miniserie de Netflix amaste los vestuarios utilizados por Beth Harmon (interpretada por Anya Taylor-Joy), esto te gustará: puedes ver las prendas en un museo virtual.

El Museo de Brooklyn, en colaboración con Netflix, presentó la exhibición virtual con vista de 360 grados ( que puedes ver dando clic aquí ), la cual es interactiva y cuenta con los trajes renderizados tanto de 'Gambito de Dama' como de la cuarta temporada de 'The Crown' ('La Corona').

La exposición lleva por nombre 'The Queen and The Crown' ('La Reina y la Corona'), y cuenta con prendas de la diseñadora Gabriele Binder, responsable del vestuario para la miniserie sobre una ajedrecista de los años 60, y de la diseñadora Amy Roberts, quien construyó los atuendos inspirados en mujeres británitcas del siglo XX para 'The Crown', incluidas la Reina Isabel II, la princesa Margaret, la princesa Diana y la primera ministra Margaret Thatcher.

Al ser interactiva, la exposición permite 'acercarte' a los vestuarios y ver el clip de la escena en la que fue utilizado por las actrices en las series, así como apreciar detalles de las prendas y los bocetos, y leer información sobre el capítulo, el nombre del creador, el material del que está hecho y una descripción del episodio.

AP

Bad Bunny se une al elenco de la temporada 3 de 'Narcos: México'

Netflix anunció este martes el nuevo elenco que formará parte de la tercera temporada de Narcos: México.

Estos son los personajes que interpretará cada uno:

• Luis Gerardo Méndez como Víctor Tapia - Un policía de Juárez con un dilema moral, que a pesar de sus dudas sobre involucrarse o no, se ve envuelto en el misterio de una serie de asesinatos brutales.

• Alberto Guerra como Ismael ‘El Mayo’ Zambada - Un narcotraficante independiente cuya modestia oculta el hecho de que está discretamente un paso adelante de los demás.

• Luisa Rubino como Andrea Nuñez - Una joven periodista idealista y ambiciosa, cuya misión de exponer la corrupción, le brinda una historia aún más grande de lo que esperaba.

• Benito Antonio Martínez Ocasio ‘Bad Bunny’ estrella invitada como Arturo ‘Kitty’ Paez - Un miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix llamada los ‘Narco Juniors’, formada por jóvenes ricos, bien conectados de la alta sociedad que se unieron a la vida del cártel por el dinero, las drogas y la violencia.

También participarán Alejandro Furth como Ramón Salgado, Lorenzo Ferro como Alex Hodoyan, José Zúñiga como General Rebollo, Diego Calva como Arturo Beltrán Leyva, Kristen Lee Gutoskie como Dani, y Mirchoff como Steve Sheridan.

Como estrellas invitadas están Yessica Borroto como Marta, Damayanti Quintanar como Hortencia, Manuel Uriza como Carlos Hank González y Markin López como Rogelio.

¡El Museo Nacional de Antropología vuelve a abrir sus puertas!



A partir de mañana miércoles 11 de noviembre con un horario especial y bajo estrictas medidas sanitarias.



Entra al enlace y conoce más detalles ???????? https://t.co/ianjEOQUOQ pic.twitter.com/aJC31OrYh3 — MNA Oficial (@mna_inah) November 10, 2020

Museo Nacional de Antropología reabrirá sus puertas esta semana

El Museo Nacional de Antropología reabrirá sus puertas esta semana tras el cierre por COVID-19, anunció este martes la Secretaría de Cultura.

La reapertura será el miércoles. Tendrá un horario de martes a sábado, de 10:00 a 17:00 horas.

"En una primera fase de apertura, el número de visitantes permitido corresponderá al 30 por ciento del aforo promedio diario, es decir, un máximo de mil 500 personas por día. Se ha estipulado la cantidad de personas que podrá acceder a cada sala conforme las dimensiones de estas. Para regular el flujo de los visitantes se ha capacitado al personal de custodia", señaló la dependencia en un comunicado.

Respecto a las visitas guiadas, solo se permitirán grupos de cinco personas, incluido el especialista.

Además, queda suspendido el servicio de guardarropa, pero podrás ingresar con bolsos pequeños.

AP

Emilio Estefan produce concierto a beneficio de enfermeras

Stevie Wonder, Celine Dion y Gloria Estefan están entre los artistas que honrarán a las enfermeras en un concierto virtual benéfico el Día de Acción de Gracias.

Nurse Heroes anunció este martes que el concierto, titulado Nurse Heroes Live, se transmitirá por en el canal de YouTube y la página de Facebook de la organización y por LiveXLive el 26 de noviembre a partir de las 7 p.m. hora de Nueva York. El dinero recaudado beneficiará una variedad de programas y becas para enfermeras y sus hijos.

Whoopi Goldberg será la anfitriona del concierto y Oprah Winfrey y Billy Crystal tendrán apariciones especiales.

Entre otros participantes estarán Josh Groban, Black Eyed Peas, Pitbull, The Wailers, Carole King, Maluma y Andrea Bocelli.

Taylor Swift donará una guitarra de colección 'Folklore' autografiada, que se subastará a beneficio de la Nurses Heroes Foundation.

Las enfermeras del Northwell Health en Nueva York serán las primeras beneficiarias. También participarán en el evento 50 enfermeras de hospitales junto con varias celebridades.

El concierto será producido por Emilio Estefan y Times Square Live Media.

Con información de AP y Bloomberg