Bidi bidi bom bom: la serie de Selena se estrena el viernes, y otras notas para que olvides el COVID-19

Este jueves te dejamos información sobre el estreno de la serie de Selena en Netflix, el regreso de Daddy Yankee, un nuevo monolito misterioso aparece ahora en California y más.

'Selena: la serie' se estrena este viernes

Siempre se puede conocer más de un ídolo, aunque se hayan visto películas y series anteriores. Ese es el caso de Selena: La serie, una producción de Netflix de dos partes que retrata los orígenes y el ascenso de la difunta reina del tex-mex quizás con más lujo de detalle.

La primera parte, que se estrena este viernes 4 de diciembre, abarca la infancia y adolescencia de Selena y sigue su ascenso, de tocar con su familia en bodas y restaurantes hasta sus primeros éxitos en la música tejana y su contrato con una empresa discográfica. La segunda, más sobre su vida como una estrella.

La actriz californiana Christian Serratos, quien interpreta a Selena Quintanilla, dijo que para conseguir el papel decidió prepararse como si ya fuera suyo. Buscó tanta información como pudo, vio videos y contrató a tres entrenadores para perfeccionar su dialecto, su voz y su físico.

El trabajo duro rindió frutos y Serratos, quien ha actuado en series como The Walking Dead, consiguió el papel de Selena, que representa desde su adolescencia hasta su muerte a los 23 años, en 1995.

Muchos momentos de la serie transcurren en viajes en carretera. Primero en una camioneta y luego en un viejo autobús sin aire acondicionado que compró el padre de Selena para sus giras y al que apodaron Big Bertha.

AP

Nave espacial china regresa de la Luna a la Tierra

La sonda que China logró enviar a la Luna empezó este jueves su viaje de regreso a la Tierra cargando muestras del suelo lunar, informó la prensa estatal china.

Chang’e 5, la tercera nave china que logra posarse sobre la Luna y la primera en emprender el viaje de regreso, es la hazaña más reciente del ambicioso programa espacial de la potencia asiática que además ha enviado una sonda a Marte con un robot rodante.

La sonda se posó sobre la superficie lunar el martes con la misión de recabar rocas y suelo lunar para traerlo de vuelto a la Tierra, algo que no ocurría desde que una sonda rusa lo hizo en 1976.

El módulo explorador del Chang’e 5, que permaneció en la Luna, es capaz de recoger muestras lunares y también de taladrar 2 metros bajo la superficie para extraer materia que podría arrojar luz sobre los orígenes de la Luna, la Tierra y otros cuerpos o fenómenos celestiales.

AP

Daddy Yankee prepara su regreso con regalo para sus fans

Un año después de una serie de conciertos que resultaron ser sus últimos debido a la pandemia, Daddy Yankee trae a YouTube su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como un regalo de Navidad para sus fans.

DY2K20, la versión digital del espectáculo Con Calma Pal’ Choli, se estrenará en tres partes en su canal de YouTube comenzando el viernes, con la segunda y tercera parte disponibles el 14 y 21 de diciembre, respectivamente.

El superastro del reggaetón, quien ha permanecido prácticamente fuera de los reflectores en 2020, contó que mientras la pandemia le ha pegado fuerte a muchos, a él le permitió hacer algo que no hacía en tres décadas: enfocarse en su salud y descansar.

Ahora se siente listo para activarse nuevamente. En los próximos días, además del estreno de DY2K20, tiene otra sorpresa para sus fans: una nueva colaboración de la que no pudo dar detalles de momento.

Bloomberg

Estrenos de Warner Bros. en 2021 saldrán en streaming y cines al mismo tiempo

Warner Bros., uno de los estudios más grandes de Hollywood, planea lanzar sus principales películas del próximo año en cines y en HBO Max al mismo tiempo.

Las 17 películas afectadas por el cambio incluyen la nueva entrega de la franquicia Matrix; el musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights; y la película de superhéroes de DC Comics The Suicide Squad. Cada filme saldrá en la plataforma de transmisión HBO Max durante un mes sin cargo adicional, un enfoque que la división de AT&T ya estaba planeando para el debut de Wonder Woman 1984 el día de Navidad.

Tal movimiento se habría considerado impensable hace un año, pero la pandemia ha borrado las normas de la industria. Los cines han tenido tradicionalmente los derechos exclusivos de las películas hasta por tres meses, un acuerdo que han defendido a gritos. Ahora, con COVID-19 en Estados Unidos y gran parte del mundo, y los cines cerrados o con poca asistencia, los estudios están tomando medidas cada vez más severas para proteger sus inversiones en posibles éxitos de taquilla.

El nuevo modelo podría aumentar rápidamente las suscripciones de HBO Max, una piedra angular de la estrategia a largo plazo de WarnerMedia de AT&T. La plataforma se lanzó este año, ingresando a un campo abarrotado que incluye Netflix y Disney+ de Walt Disney.

Se esperaba que Warner compensara a algunas de las cadenas de cines más importantes por su decisión de poner la nueva película de Wonder Woman en HBO Max el mismo día que su estreno en los cines.

AP

Aparece un nuevo monolito, ahora en California

Días después del descubrimiento y la rápida desaparición de dos relucientes monolitos metálicos a medio mundo de distancia, apareció otra estructura imponente, esta vez en el pináculo de un sendero en el sur de California.

Sus lados rectos y altura son similares a uno descubierto en el desierto de Utah y otro encontrado en Rumania. Como esas estructuras, el origen del edificio de California también es misterioso.

Está en la cima de una colina en Atascadero, a medio camino entre San Francisco y Los Ángeles, informó KEYT-TV. La estructura alta y plateada atrajo a los excursionistas al área después de que se publicaran fotos en las redes sociales.

Otro monolito descubierto hace dos semanas en el sobrenatural país de rocas rojas de Utah se convirtió en un faro de fascinación en todo el mundo al evocar la película 2001: Una odisea del espacio y atrajo a cientos de personas al lugar remoto hasta que después desaparecio.

Una estructura que apareció la semana pasada en Rumanía también desapareció.

Cortesía

Celebra las fiestas decembrinas con esta colección de Mango

Las fiestas decembrinas ya están a la vuelta de la esquina, y aunque en este 2020 no podremos reunirnos como de costumbre, eso no significa que sea imposible disfrutar de un momento juntos incluso si es a la distancia. Pensando en esto, Mango lanzó una colección con prendas y accesorios para celebrar desde donde te encuentres.

Day to Night (Del día a la noche), la nueva campaña de la temporada Holiday 2020 de Mango, es una colección para celebrar una fiesta de noche, ¿o dos en una? se pregunta la marca.

"Aunque los protagonistas de la campaña no pueden celebrar juntos en un mismo lugar, utilizan la tecnología para divertirse y sentirse cerca a pesar de la distancia", indica.

Para esta colección, Mango utilizó siluetas y texturas como el terciopelo, las lentejuelas y las prendas brillantes, así como el estilo ecléctico representado con blazers con crop tops y denim, lo cual ayuda a suavizar el look.

La marca ofrece clásicos atemporales con los que podrás lograr un look de fiesta perfecto ya sea para celebrar en interior o exterior, además de piezas con un aire más relajado, como el denim y los tejidos de punto.

