Bahidorá: una mezcla de soul, jazz y hip hop de la mano de Erykah Badu

Bahidorá 2020 está más cerca que nunca, y en esta edición Erykah Badu, a.k.a la reina del neo soul, llega para presentarse por primera vez en México.

La cantante encabezará el encuentro cultural en Parque Las Estacas en donde junto a su banda, liderada por RC Williams, estará en la segunda jornada del evento la noche del sábado 15 de febrero.

Desde Estados Unidos, Erykah Badu visita el Carnaval Bahidorá 2020 para deleitar al público mexicano con la combinación de su voz inigualable y la riqueza de ritmos que van desde el soul y R&B, fusionados con jazz, electrónica y hip hop.

Cortesía

Musicalmente influenciada por artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye y Roberta Flack, la reina del neo soul comenzó su carrera discográfica en 1997 con el álbum Baduizm que fue galardonado como Mejor Álbum de R&B en la 40° entrega de los premios Grammy, y no sólo eso, también ganó con su primer sencillo On & On en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B.

A la par de Baduizm, la compositora también lanzó Live, álbum en vivo que logró convertirse en doble platino y en donde destaca Tyrone, uno de los temas más conocidos de la artista.

Nacida en Dallas con el nombre de Erica Wright, también ha participado en la industria del cine en cintas como Blues brothers 2000, Dave chappelle’s block party y Say my name.

El encuentro multicultural Bahidorá 2020 se llevará a cabo el fin de semana del 14 al 16 de febrero en el Parque Natural Las Estacas ubicado en Morelos. Si aún no tienes tus boletos aún puedes conseguirlos a través de boletia.com.