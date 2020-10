'Axol', el videojuego mexicano que quiere preservar el ajolote y otras notas para que olvides el COVID-19

Este viernes tenemos para ti información sobre un videojuego desarrollado por mexicanos que busca preservar el ajolote, un nuevo libro infantil de Natalie Portman, la película 'Más allá de la Luna' que estrenó hoy Netflix y más.

'Axol', el videojuego desarrollado por mexicanos que quiere preservar el ajolote

Está a punto de nacer Axol, el videojuego mexicano que irá al rescate del ajolote, especie mexicana en peligro de extinción. El producto lo está desarrollando Ra6tZ Studio, conformado por un grupo de jóvenes que se encuentran en Puerto Vallarta, Jalisco.

"Este juego se encuentra en desarrollo, queremos que esté en todas las plataformas. Sería un sueño que todos los videojugadores pudieran tener una prueba de este pequeño proyecto que estamos llevando a cabo", comenta Narciso Alejo Gutiérrez, CEO del estudio y creador de la idea a Kickstarter, un sitio web para proyectos creativos.

Axol quiere ponerte en la piel de Axi, un tierno ajolote que quiere que le ayudes a rescatar a sus amigos anfibios por todo el país. Detrás de esta original idea también se encuentra el deseo de los jóvenes de preservar la especie mexicana en peligro de extinción.

Axi es un ajolote que lidera a todos por su carisma y su entrega como héroe de los de su especie, pero todo cambió cuando los depredadores fueron corrompidos por la contaminación. Pero hay otro factor, no se sabe exactamente qué es ni quién fue quien hizo semejante maldad, explica Alejo para Kickstarter.

Los depredadores y los dioses prehispánicos fueron corrompidos, estos se encargaron de secuestrar a los ajolotes, ya que los tenían como enemigos de la especie y se esparcieron por todo México. Es aquí cuando Axi inicia el recorrido para salvar a sus amigos, un camino que será duro pero quiere traerlos a casa de nuevo. ¿Será posible esto?

La comodidad y el estilo son una gran combinación con la que hemos aprendido a convivir durante este 2020, un año en el que hemos tenido que permanecer más tiempo en casa de lo usual. Mango lo sabe, y por eso ha lanzado una selección de prendas comfy chic, que pasó de ser una tendencia a un estilo de vida.

Para esta nueva realidad, Mango nos presenta piezas con siluetas y texturas más relajadas.

Para este estilo más cómodo y despreocupado, uno de los materiales más deseados es el tejido de punto, porque nos da esa sensación agradable en cualquier presentación: no importa si es un vestido maxi o un conjunto deportivo, considera la firma.

Con esta colección de la temporada Otoño/Invierno 2020, Mango apostó por reinterpretar algunas siluetas cómodas convirtiéndolas en piezas sofisticadas, y es por eso que no pueden faltar en tu closet.

Natalie Portman lanza nuevo libro infantil

Natalie Portman se prepara físicamente para su próxima película de Marvel, Thor: Love and Thunder, que filmará el próximo año en Australia.

La actriz ganadora del Oscar se está entrenando a diario tras una pausa de meses en su régimen de dieta y ejercicio debido a la pandemia de coronavirus.

Como tanta gente, también es una mamá ocupada que atiende la vida escolar y social de su hijo de 9 años y su hija de 3 durante la pandemia. En un momento hizo una pausa durante la entrevista para silenciar su teléfono, que no deja de sonar porque su hijo está en una cadena de mensajes con sus compañeros de clase.

La maternidad es lo que hace que su más reciente proyecto, Natalie Portman’s Fables (Fábulas de Natalie Portman), esté tan cerca de su corazón. Portman cambió tres clásicos infantiles — Los tres cochinitos, La liebre y la tortuga y Ratón de campo y ratón de ciudad — para hacerlos más inclusivos en cuanto a género.

En su versión, la tortuga persistente y segura que supera discretamente a la liebre que es hembra. “Es casi un mensaje para mí misma”, dijo Portman. “Pon atención y baja la velocidad”.

Indicó que su meta era preservar y actualizar los cuentos para reflejar una cultura contemporánea “que tiene muchos géneros y no es sólo un mundo predominantemente masculino”.

Más allá de la Luna, la película de Netflix que amarán niños y grandes

Puede que el papel de Sandra Oh en la nueva cinta animada Over the Moon (Más allá de la Luna) no sea su más grande, pero sí tiene un significado profundo para ella.

La historia transcurre en China y Oh hace la voz de la madrastra de Fei Fei, una niña que está de duelo por la muerte de su madre. Así que construye un cohete para volar a la Luna en busca de la verdad sobre una diosa que vive allí.

La actriz galardonada con el Globo de Oro dice que se sintió atraída al rol porque Fei Fei era un personaje femenino inteligente e intrépido en una situación familiar compleja y una historia que celebra la cultura asiática.

Over the Moon fue escrita por su amiga Audrey Wells, también guionista de The Hate U Give (El odio que das) y Under the Tuscan Sun (Bajo el sol de Toscana). Wells la había dirigido en su ópera prima, Guinevere de 1999, y Oh quería ser parte de su último proyecto. Wells murió de cáncer antes de que la cinta animada fuera terminada.

La película musical, que se estrena este viernes en Netflix, cuenta con un elenco de voces completamente asiático que incluye a Phillipa Soo, Ken Jeong y la debutante Cathy Ang.

Galápagos registra cifras récord de pingüinos y cormoranes

Un reciente censo reveló que las poblaciones de pingüinos y cormoranes, ambas propias de Galápagos, alcanzaron cifras récord, entre otras razones por el control de especies introducidas y por el fenómeno marítimo conocido como La Niña, que propició una mayor cantidad de alimento en la zona marítima aledaña, se informó este viernes.

El Parque Nacional Galápagos destacó en un comunicado que los cormoranes presentaron una cifra récord de acuerdo con los datos históricos que datan desde 1977, mientras que los pingüinos mostraron su mayor número desde el año 2006. Ambos constan dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza.

De acuerdo con los datos revelados por el censo, basado en la metodología aplicada hace más de una década, se contaron 2 mil 290 cormoranes no voladores y mil 940 pingüinos en las colonias ubicadas en las islas Isabela y Fernandina e islotes Marielas, al oeste de este archipiélago, precisó.

El pingüino de Galápagos es la única variedad que habita y anida sobre la línea ecuatorial y es una de las especies más pequeñas a nivel mundial, mide hasta 35 centímetros de altura, mientras que el cormorán de Galápagos habita en un área muy restringida y es el único en el mundo que perdió su capacidad de volar y desarrolló habilidades para bucear.

Con información de AP