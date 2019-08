Avión donde viajaban integrantes del equipo de la cantante Pink aterriza de emergencia en Dinamarca

Un avión privado que transportaba a miembros del equipo de gira de la cantante estadounidense Pink aterrizó de emergencia este martes a primera hora en un aeropuerto danés y se prendió fuego, pero todos sus ocupantes lograron salir ilesos, informó la compañía promotora del concierto Live Nation Noruega.

"Me han dicho que era parte del equipo de Pink el que estaba a bordo del avión y que todos están ilesos" dijo a Reuters Rune Lem, de Live Nation Noruega.

La cantante estadounidense, quien tiene previsto dar un concierto en la ciudad danesa de Horsens el miércoles por la noche, no estaba en el avión.

La aeronave viajaba desde Oslo, la capital noruega, donde Pink cantó el lunes por la noche.

La cantante es conocida por temas como What About Us, Just Give Me A Reason y Just Like A Pill.

La policía danesa comentó que el avión que arribó desde Oslo tuvo un accidente durante el aterrizaje en el aeropuerto de Aarhus, pero que las 10 personas a bordo lograron salir del avión sin heridas.

Los pasajeros incluían a cuatro estadounidenses, dos australianos y un británico.