¡Asústame, panteón! Las 5 películas más aterradoras y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este miércoles tenemos para ti información sobre la rara experiencia que tuvo Juanes, un estudio de la armadura del escarabajo para fabricar aviones, el origen del osito Teddy y más.

El top 5 de las películas más escalofriantes

Se acerca el Día de Muertos y con ello, varios canales de televisión y plataformas de streaming preparan su 'tradicional' contenido de películas de terror.

En estas fechas también es muy común leer o escuchar la pregunta: ¿cuál es el filme que más miedo da a quien lo mira?

Esta cuestión apareció 'en la mente' de la firma Broadbandchoices y realizó un estudio al respecto.

¿Cuál fue el título que se llevó la 'corona' como el filme más aterrador? Aquí el top 5:

5. Actividad paranormal

4. El legado del diablo

3. El conjuro

2. Insidious

1. Siniestro

Ve la reseña de las películas aquí.

Ver esta publicación en Instagram #noesloqueparece Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 19 Oct, 2020 a las 5:23 PDT

Juanes dice que se robó un auto por error

Juanes puede agregar a su biografía el título de “ladrón de autos por error”.

El cantautor galardonado con el Grammy y el Latin Grammy contó en un video de Instagram cómo fue posible que se llevara un auto equivocado hasta su casa y cómo llegó a buscarlo la policía porque habían recibido un reporte por un auto robado.

“Me encuentro cinco carros de policía, con diez policías armados hasta los dientes”, dijo en el video.

Juanes le mostró a la policía su auto Tesla, incluso cerró la puerta diciéndoles que estaban equivocados.

Pero cuando revisó las placas y el interior del auto se dio cuenta que efectivamente no era el suyo. La policía mientras tanto no se iba de frente de su casa.

“¿Cómo me abre el carro y cómo anda el carro? Porque en estos carros uno anda con la llave, si no la tienes con vos el auto no abre”, dijo Juanes, quien señaló que un policía cubano estaba muerto de risa por la situación.

Juanes pudo resolver la situación sin ser detenido, pero sí se tuvo que subir a una patrulla para ir a recoger su propio auto, el cual se había quedado en el estacionamiento de un restaurante a donde había ido con su esposa.

El dueño del auto equivocado le explicó que solía dejar la llave de su auto en el carro y por eso Juanes pudo arrancar creyendo que era el suyo.

AP

Papa Francisco respalda por primera vez la unión civil entre personas del mismo sexo

El Papa Francisco respaldó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice, mientras era entrevistado para el largometraje documental Francesco, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios”, dijo Francisco.

El apoyo papal apareció a mitad de la película que profundiza en los temas que más preocupan a Francisco, como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos, y las personas más afectadas por la discriminación.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios”, dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película. “Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertos”.

AP

Estudian armadura del escarabajo para fabricar aviones

La armadura del escarabajo le permite resistir el picoteo de las aves, las pisadas de animales e incluso el peso de un Toyota Camry que le pasa por encima. Ahora los científicos están estudiando esa armadura en la esperanza de que ofrezca ideas para diseñar edificios y aviones más resistentes.

“Estos escarabajos son durísimos”, dijo el ingeniero civil de la Purdue University Pablo Zavattieri, parte de un grupo de investigadores que le pasaron por encima al insecto con un auto como parte de un nuevo estudio.

¿Cómo hace este insecto casi indestructible para soportar esos pesos? La especie cuenta con una compleja armadura que parece un rompecabezas, según el estudio de Zavattieri y sus colegas, publicado en la revista Nature de este miércoles. Su diseño, dicen, podría inspirar estructuras y vehículos más duraderos.

Para comprender qué hace tan resistente este insecto de dos centímetros y medio, los investigadores probaron primero cuánta presión podían soportar. Algunos resistieron una compresión equivalente a 39 mil veces el peso del animalito. Otros cedieron a un tercio de ese peso.

Acto seguido los investigadores usaron microscopios electrónicos y escáners para examinar el esqueleto externo y tratar de determinar qué lo hace tan duro.

Como ocurre a menudo con los escarabajos, los élitros —una capa protectora en las alas— se hacen más duros y resistentes con el correr del tiempo. De cerca, los científicos se dieron cuenta de que esa coraza se beneficiaba de una estructura con ribetes y capas que parece un rompecabezas.

Al ser comprimida, comprobaron que la estructura se resquebrajaba lentamente, en lugar de partirse de una.

El estudio podría serle útil a los ingenieros que diseñan aviones y otros vehículos con materiales, como acero, plástico y yeso. Actualmente los ingenieros usan pins, tornillos, soldaduras y adhesivos para ensamblar todo. Pero estas técnicas pueden deteriorarse.

Este es el origen del nombre del osito Teddy

Es muy común que los niños tengan uno para dormir, que osos blancos con rojo sean los regalos que el enamorado dé a su novia en el día de San Valentín, y que las niñas tengan varios de ellos y hasta los coleccionen. En México los llamamos osos de peluche o de felpa, pero en la tradición anglosajona se les conoce como ositos Teddy – Teddy Bears.

No es difícil imaginarse a alguien haciendo un muñeco de trapo redondeado —de forma bien humana o animal—para entretenimiento de los menores o con propósitos ornamentales; pero ¿a quién se le ocurrió llamar Teddy aun oso relleno de algodón o pantimedias viejas?

Hace ya 102 años que se les llama así y la historia es la siguiente.

En 1901, el presidente Theodore Roosevelt —1858-1919—, que era aficionado a la cacería, cazaba junto con su séquito en el estado de Mississippi, cuando uno de sus subordinados atrapó un pequeño oso negro y lo ató a un árbol. Cuando le mostraron al osezno atado y exhausto, el presidente se negó a dispararle, diciendo que matar al animalito en esas condiciones sería un acto «antideportista y poco viril».

Al día siguiente, 16 de noviembre, el caricaturista del Washington Post, Clifford Barryman inmortalizó la escena en su caricatura «Trazando una línea en Mississippi», que salió en primera plana. Mientras tanto, en Brooklyn, Nueva York, el tendero Morris Mitchom colocó dos osos de felpa—que había confeccionado su esposa Rose— con los ojos de botones, en el aparador de su tienda. Pronto, los osos se volvieron tan populares que el señor Mitchom pidió permiso al presidente para usar su nombre en el nuevo producto. Roosevelt no se pudo negar y desde ese momento, este juguete pasó a llamarse cariñosamente como uno de los presidentes más populares de la historia. El señor Mitchom formó entonces la Ideal Novelty and Toy Corporation, que pronto llenó el mercado con sus osos. Después, otros países han ido adoptando los osos Teddy que hoy ya pueden considerarse juguetes universales.

Con información de AP