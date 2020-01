'1917’ se lleva los Globos de Oro a Mejor Película de Drama y Mejor Director

La película '1917'se llevó esta noche el Globo de Oro a Mejor Película de Drama y también el de Mejor Director (Sam Mendes).

Esta cinta compitió por el galardón con: 'Joker', 'El irlandés, 'Historia de un matrimonio' , y 'Los dos papas'.

Y Sam Mendes compitió con: Todd Phillips ('Joker'), Martin Scorsese ('El irlandés'), Quentin Tarantino ('Érase una vez en Hollywood') , y Bong Joon Ho ('Parásito') .

Así quedaron los ganadores:

El Globo de Oro para Mejor Actor de película de Drama fue para Joaquin Phoenix por su interpretación en 'Joker'.

Ramy Youssef resultó ganador en la categoría de Mejor actor en serie de TV – Musical o Comedia por 'Ramy'.

El premio para Mejor película – Musical o comedia se lo llevó 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Renee Zellweger ganó como Mejor actriz en película de Drama por 'Judy'.

La estatuilla para Mejor serie limitada o película para TV fue para Chernobyl.

En tanto que, Hildur Guðnadóttir, ganó el premio por Mejor Banda Sonora por 'Joker'.

Brad Pitt obtuvo el galardón a Mejor actor de reparto en película por 'Once Upon a Time in Hollywood'. El actor competía con Al Pacino, Tom Hanks y Anthony Hopkins.

Mientras que el Mejor Actor en película - musical o comedia fue Taron Egerton por su actuación en 'Rocketman'.

Y la Mejor actriz en película - musical o comedia fue Awkwafina, por su interpretación en 'The Farewell'.

Y el premio para Mejor actor en serie limitada o película para TV fue para Russell Crowe por 'The Loudest Voice'.

El premio a Mejor actor de Reparto en serie limitada o película para TV fue para Stellan Skarsgård por Chernobyl.

El galardón para Mejor serie de Drama fue para 'Succession'.

Mientras que para Mejor actriz en Serie de Televisión – Musical o Comedia se lo llevó Phoebe Waller-Bridge por Fleabag.

La estatuilla a Mejor Actor en Serie de Televisión - drama fue para Brian Cox por Succession.

La película 'Parasite' se llevó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera.

Quentin Tarantino fue acreedor al Mejor guión por 'Érase una vez en Hollywood'.

El galardón para Mejor Película Animada fue para 'Missing Link'.

Y para Mejor Actriz de Reparto en una película de lo ganó Laura Dern por 'Historia de un matrimonio'.

El Globo de Oro a Mejor serie de TV - musical o comedia se lo llevó 'Fleabag'.

La Mejor Canción Original para una película fue 'I’m Gonna Love Me Again' (Rocketman), de Elton John & Bernie Taupin.

Patricia Arquette se llevó la estatuilla por Mejor Actriz de Reparto en miniserie o película para TV por 'The Act'.

Y Olivia Colman ganó a Mejor Actriz en serie de TV - drama por 'The Crown'.

El veterano Tom Hanks obtuvo el premio especial Cecil B. de Mille de este año, en honor a su trayectoria.

El premio a Mejor performance de actriz en serie limitada o película para TV lo ganó Michelle Williams por 'Fosse/Verdon'.

Netflix lideró la lista de candidatos con 34 nominaciones -17 en las categorías de cine y 17 en las de televisión-.

Marriage Story ('Historia de un matrimonio'), de Noah Baumbach, fue la cinta más nominada, con seis menciones, incluida Mejor Película de Drama.

The Irishman ('El irlandés'), de Martin Scorsese, tuvo cinco nominaciones, y compitió en la misma categoría.

El éxito de taquilla Joker ('Guasón') obtuvo 4 nominaciones, mientras que '1917' tuvo tres.

En esta edición, la escasez de directoras nominadas desató más reacciones negativas que en años previos.

Sólo hay hombres nominados a mejor director (sólo cinco mujeres han sido postuladas en la categoría en la historia de los Globos), y ninguno de los 10 filmes postulados a mejor película fue dirigido por una mujer.

El año pasado la eventual ganadora del Oscar a Mejor Película, Green Book ('Green Book: Una amistad sin fronteras'), obtuvo el premio a la mejor cinta de comedia, mientras que Bohemian Rhapsody ('Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury') inesperadamente ganó mejor película de drama.

Este año, una de las probables nominadas al Oscar a mejor película no era elegible al máximo premio de los Globos: la sensación surcoreana 'Parasite'. Pese a ser una organización de periodistas extranjeros, la HFPA no incluye producciones extranjeras en sus categorías principales.