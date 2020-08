Así será el uniforme que usará LeBron James en 'Space Jam 2'

El basquetbolista LeBron James apareció en un video con el uniforme del Tune Squad, el equipo de basquetbol de la película Space Jam 2. A new legacy, de la cual será protagonista.

En la primera película, el uniforme de Michael Jordan es blanco con un logo naranja en el centro, y tiene líneas el colores naranja y azul. El nombre del equipo de los Looney Tunes es el mismo. El uniforme de James es color azul con círculos naranjas en un costado. En el short se observa un número 6, distinto al número 23 que utiliza en el equipo de Lakers.

Esta nueva película tendrá como productor a Ryan Coogler, director del éxito de Marvel Black Panther, y a Terence Nance como director.

Nance es creador de series como HBO's Random Acts of Flyness y director de cintas experimentales como Oversimplification of Her Beauty.

El filme original de 1996 fue dirigo por Joe Pytka y tuvo a Michael Jordan, estrella de los Toros de Chicago en los 90, actuando con los dibujos animados de Warner Brothers como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky y estrellas de la NBA de esa época.