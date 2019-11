¡Aparta la fecha! Tame Impala anuncia concierto en la CDMX

Tame Impala, la banda australiana, anunció este viernes un concierto en México, el cual tendrá además como invitados especiales a MGMT y Clairo.

El evento se llevará a cabo el 19 de marzo de 2020 en el Foro Sol.

Esto se da a conocer luego de que el miércoles se anunciara que la banda liderada por Kevin Parker encabezará el Festival Pa'l Norte 2020, junto a The Strokes, también en marzo.

El 25 de octubre, la banda compartió en sus redes sociales la portada de su cuarto álbum, The Slow Rush, que será lanzado el 14 de febrero del próximo año. El 28 de octubre, Tame Impala compartió a sus fans el estreno del sencillo It Might Be Time.

De acuerdo con información de Ticketmaster, la preventa de los boletos para el Foro Sol será a el 6 de noviembre a las 11 horas (tiempo del centro de México). En tanto, la venta al público en general será a partir del 8 de noviembre a la misma hora.

El rango de precios de los boletos va entre 927 a mil 989 pesos para General A y B. En tanto, para las gradas norte y sur, el rango está entre los 586 y los 2 mil 332 pesos.

Tame Impala estuvo en México en septiembre de 2016, en el Palacio de los Deportes. Más recientemente, en mayo de este año, la banda formó parte del cartel del Corona Capital Guadalajara.

La banda surgió en 2007 y cuenta con tres discos de estudio: Innerspeaker, 2010; Lonerism 2012; Currents, 2015.

Con información de Notimex.