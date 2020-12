Año nuevo... películas, series y documentales nuevos: esto es lo que estrenará Netflix en enero

Ya está por iniciar un nuevo año y Netflix trae para enero varios estrenos entre películas y series para que arranques el año con todo.

Son varios estrenos interesantes para ver en el primer mes del año. Por el lado de series se encuentra el estreno de la tercera temporada de Cobra Kai, así como películas como Fragmentos de una mujer.

Estos son los estrenos de enero de Netflix:

Películas

Borning: Asfalto en llamas

Estreno: 2 de enero de 2021

Sinopsis: El asfalto está que arde, las ruedas giran a toda velocidad y los coches tuneados recorren la senda montañosa de Trollstigen, en Noruega, pasando por Suecia y Dinamarca con destino Nürburgring. Allí, Roy (Anders Baasmo Christiansen) debe ganar una carrera o quedarse sin su prometida, Sylvia (Jenny Skavlan); todo por una apuesta que este amante de los bólidos chalado perdido hizo después de beber demasiado con su ahora rival, Robin (Alexandra Maria Lara), a quien también le gusta la guapa novia. Durante el hilarante y atropellado viaje por carretera, Roy se topa con adversarios duros de pelar (Henning Baum, The BossHoss) y chicas cañón (Ruby O. Fee), para después convertirse en el objetivo de unos policías (Milan Peschel, Peter Kurth). Por si eso fuera poco, Roy debe vérselas con dos tocayos (Kostja Ullmann), la artista escandinava Wenche Myhre y un cadáver en el maletero. La guinda del pastel la pone la súbita desaparición de su coche. Pero para Roy, rendirse no es una opción, porque «la carrera no termina hasta que cruzas la línea de meta».

Fragmentos de una mujer

Estreno: 7 de enero

Sinopsis: Martha (Vanessa Kirby) y Sean (Shia LaBeouf) son una pareja de Boston a punto de convertirse en padres cuyas vidas dan un giro traumático cuando un parto casero culmina en una tragedia inimaginable. Empieza así un año de pesadilla para Martha, que, devastada por el dolor, debe soportar las relaciones enrarecidas con su autoritaria madre (Ellen Burstyn) y su marido, además de encararse en los tribunales con la vilipendiada matrona (Molly Parker). ‘Fragmentos de una mujer’, dirigida por Kornél Mundruczó (‘Fehér isten’, ganadora del premio Un Certain Regard en Cannes 2014), con guion de Kata Wéber y producción ejecutiva de Martin Scorsese, es la historia profundamente personal, desgarradora y trascendental de una mujer que aprende a convivir con su gran pérdida.

El dilema de Aziz

Estreno: 8 de enero

Sinopsis: Azizler es la historia de Aziz, un hombre en plena crisis existencial que añora su época de juventud. No encuentra la felicidad ni en su trabajo ni en su vida privada, que además se ve perturbada por su hermana y la familia de esta, que llevan viviendo con él una temporada larga. Lleva cuatro años con su novia y la relación no atraviesa su mejor momento, e incluso siente la necesidad de poner fin a eso también. Lo que quiere es recuperar la libertad perdida tanto tiempo atrás. Y cuando menos se lo espera, se topa con una oportunidad de salir del agujero negro en el que está atrapado. Sin embargo, se da cuenta de que se está convirtiendo en un mentiroso compulsivo, y que está cerca del punto de no retorno.

A descubierto

Estreno: 15 de enero

Sinopsis: En un mundo futuro, un piloto de drones es enviado a una peligrosa zona militarizada, donde tendrá que trabajar a las órdenes de un androide encargado de encontrar un dispositivo apocalíptico antes que los insurgentes.

Tigre Blanco

Estreno: 22 de enero

Sinopsis: Balram Halwai (Adarsh Gourav) narra, derrochando humor negro, su odisea para pasar de ser un pobre campesino a emprendedor de éxito en la India actual. El joven héroe, astuto y ambicioso a partes iguales, se las ingenia para convertirse en chófer de Ashok (Rajkummar Rao) y Pinky (Priyanka Chopra Jonas), que acaban de regresar de Estados Unidos. Como la sociedad ha moldeado a Balram para ser una sola cosa —un sirviente—, este se vuelve una presencia indispensable para sus acaudalados amos. Pero tras una noche de traición manifiesta, Balram se da cuenta de hasta dónde llega la inmoralidad de la pareja, capaces de sacrificarlo con tal de salvar el pellejo. A punto de perderlo todo, Balram se rebela contra un sistema injusto y desigual y consigue convertirse en una clase distinta de triunfador. Basada en el bestseller de ‘The New York Times’, ganador del premio Man Booker en 2008.

Documentales

The Minimalists: Less Is Now

Estreno: 1 de enero

Sinopsis: El título del largometraje se inspira en la máxima «menos es más», popularizada por el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), quien recurrió a este aforismo para describir la estética de sus diseños. Su técnica era disponer los elementos esenciales de un edificio de tal forma que transmitieran una simplicidad extrema. The Minimalists han actualizado la frase para dotarla de un significado apremiante y dirigido a la cultura consumista actual: ahora es el momento de tener menos.

Crack: Cocaína, corrupción y conspiración

Estreno: 11 de enero

Sinopsis: A principios de la década de 1980, la epidemia de crack arrasó las ciudades del interior de Estados Unidos como un tsunami, devastando todo a su paso. Décadas más tarde, los efectos destructivos en la vida de las personas, las familias y las comunidades aún se sienten profundamente. Crack: Cocaína, corrupción y conspiración examina no solo la devastación personal causada por la droga, sino también los oscuros orígenes de la crisis y la consiguiente marginación continua de las personas de raza negra y morena atrapadas por los sistemas penitenciarios y de salud de EU.

Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie

Estreno: 13 de enero

Sinopsis: La serie documental cuenta la historia real de cómo uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos fue perseguido y llevado ante la justicia. En el sofocante verano de 1985, una ola de calor sin precedentes golpeó Los Ángeles, junto con una serie de asesinatos y agresiones sexuales que al principio parecían desconectados. Las víctimas fueron hombres, mujeres y niños. Tenían entre seis y 82 años de edad. Venían de diferentes barrios, orígenes raciales y niveles socioeconómicos. Nunca antes en la historia criminal un solo asesino había sido responsable de una variedad de crímenes tan espantosa. Corriendo contra el reloj para detener a este monstruo nocturno estaban un joven detective llamado Gil Carrillo del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el legendario investigador de homicidios Frank Salerno. Mientras trabajaban incansablemente para resolver el caso, los medios de comunicación persiguieron sus huellas y el pánico se apoderó de California.

Somos los Brooklyn Saints

Estreno: 29 de enero

Sinopsis: Del cineasta ganador del premio Emmy Rudy Valdez (The Sentence), Imagine Documentaries y Disarming Films llega esta serie documental de cuatro partes que sigue un programa de futbol juvenil en el corazón del centro de la ciudad de East NY, Brooklyn. Dirigido a niños de 7 a 13 años, el programa de los Brooklyn Saints es más que un deporte: es una familia y un vehículo para las oportunidades. A través de imágenes íntimas de Verité, la serie nos sumerge en el mundo del futbol de los Brooklyn Saints y su comunidad, narrando las historias personales de los jóvenes atletas motivados, así como el sistema de apoyo de entrenadores y padres que los respaldan. En el transcurso de una temporada, somos testigos del poder de los Saints dentro y fuera del campo, mientras celebran victorias y superan derrotas, tanto personales como atléticas. Crudas y auténticas, las presiones de la adolescencia se desarrollan en tiempo real mientras los chicos trabajan para impulsarse hacia un futuro mejor.

Series

Guía Headspace para la meditación

Estreno: 1 de enero

Sinopsis: Respira hondo y empieza el año cuidando tu mente con la nueva serie Guía Headspace para la meditación. En ocho episodios animados, Andy Puddicombe —exmonje budista y cofundador de la mundialmente popular aplicación de meditación Headspace— explica a los espectadores las bondades y la ciencia de la meditación. Cada episodio dura 20 minutos y presenta una técnica de mindfulness distinta para facilitar la práctica de la meditación, centrándose en temas como el estrés, el sueño y el desapego, y concluye con una meditación guiada. Guía Headspace para la meditación ofrece un momento de sosiego y demuestra que meditar es fácil y está al alcance de todo el mundo. Esta es la primera de tres series en colaboración con Headspace y Vox Media Studios. Las dos siguientes serán Guía Headspace para el sueño y una experiencia interactiva.

Sobrevivir a la muerte

Estreno: 6 de enero

Sinopsis: Del director y productor ejecutivo Ricki Stern y basada en el libro de la autora y periodista Leslie Kean, Surviving Death es una serie de investigación en profundidad que explora la posibilidad de una vida futura. A lo largo de seis episodios, Surviving Death explora preguntas que se han contemplado a lo largo del tiempo: ¿Qué significa morir y es la muerte el fin de nuestra existencia? Tejiendo una nueva investigación innovadora con relatos de primera mano de aquellos que han estado cerca de la muerte, e incluso la han experimentado, la serie lleva a los espectadores a un viaje extraordinario a un mundo más allá de la existencia humana tal como la conocemos.

(Des)encanto Temporada 3

Estreno: 15 de enero

Sinopsis: Matt Groening es el creador de (Des)encanto, la serie fantástica animada de humor para adultos de 10 episodios, que se estrenará en Netflix el 17 de agosto de 2018. Esta ambientada en el ruinoso reino medieval de Utopía, escenario de las desventuras de la joven princesa Bean, amante de la botella, su amigo Elfo, y Luci, su demonio personal. Este peculiar trío se topará con ogros, hadas, harpías, duendes, troles, morsas y montones de humanos idiotas. En la versión original, la serie contará con las voces de Abbi Jacobson (Bean), Eric Andre (Luci) y Nat Faxon (Elfo), a quienes acompañarán John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding y Lucy Montgomery.

50 m²

Estreno: 27 de enero

Sinopsis: Conseguir una segunda oportunidad es fácil, pero aprovecharla ya es más complicado de lo que parece. Gölge hace el trabajo sucio de Servet Nadir, quien lo crio. Él, que no recuerda nada de su infancia, busca la fotografía que lo ata al pasado. Gölge huye con los secretos de Servet Nadir y se refugia en una sastrería de 50 m² en un barrio de Güzelce. Los vecinos creen que es Adem, hijo de Adil, el sastre que acaba de morir. Por muchas dificultades que le ofrezca el barrio, Gölge lo cambiará, y el barrio lo cambiará a él.

Cobra Kai , tercera temporada

Sinopsis: Cobra Kai transcurre 30 años después del Campeonato de Kárate de All Valley de 1984. Ahora, un triunfador Daniel LaRusso (Ralph Macchio) lucha por mantener cierto equilibrio en su vida sin los consejos del señor Miyagi y debe enfrentarse a su antiguo adversario, Johnny Lawrence (William Zabka), que está sin blanca y desea redimirse con la reapertura del Cobra Kai, el controvertido ‘dojo’ de kárate.

También te puede interesar:

'Cobra Kai': Netflix lanza tráiler de la tercera temporada

Grandes estrenos de Warner Bros. en 2021 saldrán en streaming y cines al mismo tiempo