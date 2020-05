'Amores perros' festejará sus 20 años en el Zócalo de la CDMX pese a la contingencia por COVID-19

El coronavirus no detendrá el cumpleaños número 20 de Amores perros.

La película que encumbró a Alejandro González Iñárritu celebrará dos décadas de su estreno con una proyección en el Zócalo de la Ciudad de México, en diciembre próximo, informó el cineasta en una videoconferencia.

Agregó que la proyección será musicalizada en vivo por el argentino Gustavo Santaolalla, quien compuso originalmente la melodía de la película, la cual obtuvo una nominación al Oscar en la categoría de Mejor película extranjera.

Después de la proyección se llevará a cabo un concierto en el que participarán todas las bandas y artistas que contribuyeron al soundtrack del filme, que incluye canciones de Illya Kuryaki & The Valderramas, Control Machete, Nacha Pop, Gustavo Santaolalla, Molotov, entre otros.

El ganador de cuatro Premios de la Academia también anunció que se encuentra trabajando en una restauración del negativo de la película para que pueda ser vista por las nuevas generaciones en salas de cine.

“Invito a los jóvenes, que es el público que ahora más me importa, a que no vean Amores perros en este momento. Esperen a que acabe la restauración, la remezcla de sonido, porque se van a hacer en los pantalones. De verdad que Rodrigo Prieto y yo hemos hecho un trabajo brutal. Sí hay un impacto emocional diferente en esta película restaurada. No vale la pena verla más en video”, mencionó el realizador.

Aunque aclaró que la celebración de Amores perros se apegará estrictamente a las medidas sanitarias que indique la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Ya me urge ser abrazado. Espero que nuestro regreso a ese espacio comunal que es el cine suceda con rabia y furia. Y que nos arriesguemos a regresar cuando sea debido y que los dioses del cine puedan limpiar las salas para poder volver a ver una película sin miedo”, comentó.