'American Factory', de la casa productora de los Obama, gana un Oscar por Mejor Documental

'American Factory', un documental de la casa productora de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, y su esposa Michelle, ganó esta noche el Oscar en la categoría Mejor Documental.

El documental, de la casa productora Higher Ground Productions, que tiene alianza con Netflix, compitió por el premio con: The Cave , The edge of democracy, For Sama y Honeyland.

'American Factory', dirigida por Steven Bognar y Julia Reichert, habla sobre una fábrica de propiedad china en Ohio, y pese a que no se proyectó en China porque Netflix no está disponible ahí, abrió un debate internacional de la relación entre las dos economías más grandes del mundo.

La película de 115 minutos provocó discusiones sobre la globalización, las diferencias culturales, la automatización y los derechos de los trabajadores.

El documental sigue el caso de una planta cerrada de General Motors en las afueras de Dayton cuando es comprada y convertida en una fábrica dirigida por Fuyao Glass de China.

Las complejidades del problema son evidentes en las reacciones que provocó en China, una mezcla de autorreflexión y actitud defensiva a medida que la guerra comercial con Estados Unidos se intensificaba.

El documental comienza con una nota optimista, pero el choque de culturas trabajadoras, especialmente sobre la cuestión de la sindicalización, pronto envuelve a la fábrica. Al final, el esfuerzo sindical fracasa y sus gerentes chinos comienzan a reemplazar a los trabajadores con máquinas.

El choque entre los trabajadores estadounidenses y sus nuevos gerentes chinos retratado en el filme puede estar enraizado en los diferentes modelos de negocios que ambos países favorecen, escribió un blogger llamado Liu Run en una publicación en la popular plataforma de mensajería WeChat que fue vista más de 40 mil veces.

La administración de Fuyao se mostró insensible en la película porque su éxito dependía de minimizar los costos, en lugar de invertir en innovación, dijo en septiembre del año pasado.

"Si la fabricación en Estados Unidos es de alta gama, entonces la fabricación de China, en general, todavía se trata de ensamblaje de gama media y baja", escribió.

La automatización no puede ser la solución, agregó Liu, preguntando "si Estados Unidos y Alemania impulsan la automatización, ¿por qué alguien vendría de lejos para invertir en China?" .

-Con información de Bloomberg.