¡Alista las palomitas! Netflix estrenará 70 películas este año y otras notas para que te olvides del COVID

Este martes tenemos para ti información sobre lo que tiene preparado Netflix para este año, el libro que publicará Billie Eillish, el comienzo de la nueva temporada de la Fórmula 1 y más.

Shutterstock

Netflix estrenará 70 películas este 2021

Netflix estrenará 70 películas originales en 2021, informó la compañía en un comunicado este martes, promocionando la lista más ambiciosa del servicio de streaming hasta ahora.

La programación de películas de Netflix incluye una de sus producciones más caras hasta la fecha, Red Notice, protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, así como las secuelas de sus exitosas comedias románticas The Kissing Booth y To All the Boys I’ve Loved Before.

El servicio de streaming también ha encargado más de una docena de dramas, incluido el debut como directora de Halle Berry y un largometraje que protagonizan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Netflix, que alguna vez fue una palabra tabú entre los cineastas fieles a la pantalla grande, es ahora uno de los pocos estudios confiables de la industria. La plataforma ha aumentado su producción a medida que los cines permanecen cerrados en gran parte del mundo.

Netflix aprovechó el año 2020 y lanzó nuevas películas de directores como Spike Lee, George Clooney y Gina Prince-Bythewood para entretener a todas las personas que debían permanecer en casa. También adquirió varias películas de estudios que no podían usar los cines.

El servicio de streaming ha ampliado sus operaciones en los últimos años bajo el liderazgo del director de cine Scott Stuber, y ha agregado las películas Extraction, The Old Guard y Spenser Confidential a su serie de dramas, documentales y comedias románticas de la lista para los premios Oscar. Netflix lanzará películas en casi todos los géneros en 2021, incluidos acción, terror, comedia, suspenso, drama, wéstern y animación.

El equipo de Stuber está supervisando una lista de 52 películas de acción en inglés y otras 10 en idiomas extranjeros. Netflix también lanzará ocho películas animadas en 2021. La lista de 70 películas no incluye documentales.

AP

Su pasado: Billie Eilish publica libro de fotos

A sus 19 años, Billie Eilish ya rememora el pasado.

La cantante ganadora del Grammy publicará una colección de cientos de fotos suyas rara vez vistas en mayo, anunció este martes Grand Central Publishing. El libro se titulará Billie Eilish y, según Grand Central, “capturará la esencia de Billie por dentro y por fuera al ofrecerle a los lectores un destello personal de su niñez, su vida de gira y más”.

Billie Eilish incluye texto, pero es “predominantemente” un libro de fotografías, dijo la editorial.

En un comunicado, Eilish dijo: “Pasé muchas horas a lo largo de muchos meses revisando cuidadosamente los álbumes y archivos de mi familia, eligiendo personalmente las fotos en este libro. Espero que les gusta tanto como a mí”.

AP

Temporada de Fórmula 1 empezará en Bahréin

El inicio de la temporada de Fórmula Uno se ha demorado luego de que el Gran Premio de Australia se retrasó de marzo a noviembre por la pandemia del coronavirus.

La carrera que debía disputarse en Melbourne el 21 de marzo pasará al 21 de noviembre. El Gran Premio de China también se retrasó, pero aún no hay nueva fecha.

La temporada arrancará con el Gran Premio de Bahréin el 28 de marzo en Sakhir, menos de cuatro meses después de que el mismo circuito albergase dos pruebas de la temporada 2020.

El calendario contará con una carrera en el circuito de Imola, en Italia, el 18 de abril, una semana después de la fecha prevista inicialmente para la de China. Sigue habiendo una vacante para el 2 de mayo, con el circuito de Portimao en Portugal entre los candidatos para ese fin de semana.

No hay margen en el calendario para fechas posteriores. Las carreras en la segunda mitad de la temporada han sido programadas sucesivamente en bloques de tres semanas, cargando de trabajo a los equipos.

Demorar el GP de Australia supone también retrasar el final de la temporada en Abu Dabi en una semana, al 12 de diciembre. El calendario se mantiene con 23 carreras, la mayor cantidad en la historia.

NASA vía AP

Regresan vino y viñas francesas tras un año en el espacio

La Estación Espacial Internacional se despidió este martes de 12 botellas de vino francés de Burdeos y cientos de cortes de viñas que pasaron un año en órbita alrededor de la Tierra en nombre de la ciencia.

La cápsula de carga SpaceX Dragon partió con el vino, las viñas y miles de kilos de equipos y objetos de investigación, como ratones, apuntando a amarizar el miércoles por la noche en el Golfo de México frente a la costa de Florida. El mal tiempo impidió hacerlo en el Atlántico, como estaba previsto. Las naves de carga de SpaceX caían anteriormente al Pacífico.

Cada botella, encerrada en un cilindro de acero para impedir que se rompiera, permaneció con su corcho en el laboratorio orbital. Space Cargo Unlimited, una empresa luxemburguesa, quería ensayar el añejamiento del vino en el espacio durante un año.

La empresa abrirá un par de botellas a fines de febrero durante una cata de vinos en Burdeos por los expertos más prestigiosos de Francia. Luego las someterán a ensayos químicos. Los investigadores quieren ver cómo el espacio alteró la sedimentación y las burbujas.

La ciencia agrícola es el objetivo principal, dijo Nicolas Gaume, CEO y cofundador de la empresa, y uno de los pocos afortunados que catará el vino.

“Nuestro objetivo es abordar la solución de cómo tendremos una agricultura mañana que sea a la vez orgánica y sana y capaz de alimentar a la humanidad, y creemos que la clave está en el espacio”, dijo Gaume desde Burdeos.

Shutterstock

Lotería de EU ofrece gigantesco premio de 615 millones

Los que juegan a la lotería buscarán ganar la octava bolsa más grande de la historia estadounidense debido a que han pasado meses sin que nadie acierte al gordo.

El premio de Mega Millions de 615 millones de dólares es el más grande que ofrece la lotería en casi dos años. El gordo de Powerball, la otra lotería nacional, es de 550 millones para el sorteo del miércoles por la noche.

Los directivos de Mega Millions elevaron el cálculo del pozo este martes al mediodía.

Los pozos publicitados por las loterías se refieren a las ganancias de los que optan por una renta anual a lo largo de 30 años. Casi todos los ganadores prefieren la opción en efectivo y de una sola vez, que sería de unos 458.8 millones para Mega Millions y 411.4 millones para Powerball.

Los que sueñan con la riqueza instantánea harían bien en recordar que las probabilidades de ganar el Powerball son de una en 292.2 millones. Y en el caso de Mega Millions son de una en 302.5 millones.

Mega Millions y Powerball se juegan en 45 estados y Washington D.C., así como en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Powerball también se juega en Puerto Rico.

Con información de Bloomberg y AP