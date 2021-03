Ahora sí: Spike Lee encabezará el jurado del Festival de Cannes

Spike Lee, quien iba a presidir el año pasado el jurado del Festival de Cine de Cannes que terminó cancelándose debido a la pandemia, lo hará en vez este año.

El festival de la Riviera francesa anunció este martes que Lee encabezará el jurado de su 74ta edición. Usualmente realizado en mayo, el evento fue postergado para el 6 al 17 de julio debido a la crisis sanitaria.

Lee es la primera persona afroamericana que presida el jurado de Cannes, el grupo que selecciona la película ganadora de uno de los premios más prestigiosos del cine, la Palma de Oro.

Pierre Lescure, presidente del festival, elogió al realizador estadounidense por su lealtad y su espíritu.

“A lo largo de los meses de incertidumbre que hemos atravesado, Spike Lee nunca ha dejado de animarnos”, indicó Lescure en un comunicado.

“Su apoyo finalmente está dando frutos y no podríamos haber esperado una figura más poderosa para atravesar estos tiempos difíciles”.

Los organizadores dijeron que los preparativos para el festival de este año están “en plena acción” y que anunciarán los detalles en las próximas semanas. El cartel de películas seleccionadas se publicará a principios de junio.

Varias películas de Lee se han estrenado en Cannes, incluyendo Do the Right Thing en 1989. En 2018, su filme BlacKkKlansman recibió uno de los máximos galardones del festival, el Grand Prix.

