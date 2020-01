Agregaré esto a mi perfil de Tinder, bromea Brad Pitt tras recibir un SAG Awards

Brad Pitt, quien recibió este domingo el premio SAG Awards 2020 a mejor actor de reparto por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood, bromeó su estado sentimental.

"Agregaré esto a mi perfil de Tinder", indicó provocando la risa de los asistentes.

Pitt también elogió a algunos de sus colegas como Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, entre otros

"Quiero que sepan que veo todo, los veo a todos y su trabajo ha sido fascinante", agregó.

"Quiero agradecer a mis compañeros de reparto Leo, Margot Robbie, los pies de Margot Robbie, los pies de Margaret Qualley, los pies de Dakota Fanning", detalló en referencia al estilo de Quentin Tarantino por incluir tomas de pies de mujeres en sus películas.

Brad Pitt, Laura Dern y “Fleabag” estuvieron entre los primeros ganadores en la 26ta entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla.

"Seamos honestos, fue un papel difícil. Un tipo se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa", bromeó Pitt. “Fue descabellado”. Los miembros de la audiencia rieron y aplaudieron, incluida Jennifer Aniston.

