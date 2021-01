¡Adiós, vaquero! Chester se va de los empaques de Cheetos y otras notas para que te olvides del COVID

Este viernes tenemos para ti notas sobre el adiós de Chester Cheetos, un dreamer mexicano que busca una nominación en los premios Globo de Oro, una colección inspirada en las princesas de Disney y más.

???? Pst, pst… observa bien, a partir de ahora no podrás ver los Cheetos® con los mismos ojos.

#LaNuevaCaraDeCheetos pic.twitter.com/SnLE39MBh8 — Cheetos Mx (@Cheetos_Mx) January 25, 2021

¡Adiós, Chester! Ya no aparecerá en los empaques de Cheetos

Chester, el famoso chita naranja con gafas de sol de la marca de frituras, dejará de aparecer en los empaques de los Cheetos.

Así como lo lees: la mascota de los Cheetos ya no estará más. La marca compartió a través de redes sociales imágenes de los nuevos empaques de sus papitas.

Pero, ¿por qué la marca tuvo que despedirse de Chester?

El 1 de octubre del 2020 entró en vigor el nuevo etiquetado frontal de advertencia, unos octágonos negros que alertan al consumidor si el producto tiene altos contenidos de azúcar, calorías, sodio o grasas.

De acuerdo con las modificaciones a la NOM-051, en el apartado 4.1.5 se especifica que los productos preenvasados no deben incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, así como elementos interactivos, los cuales son dirigidos a los niños y promueven el consumo de estos productos.

Película de un 'dreamer' mexicano busca nominación al Globo de Oro

Jorge Xolalpa decidió hacer una película que contara la historia de su madre, una mexicana inmigrante que trabajó duro en Estados Unidos para sacarlo a él y sus hermanas adelante.

Lo que no esperaba este mexicano de 32 años es que su largometraje, 'Your Iron Lady' ('Tu Dama de Hierro', 2020), acabaría siendo considerado a una nominación al Globo de Oro.

“Mi intención era regalarle la película a mi mamá, el Día de la Madre. Que fuera como un homenaje”, dijo Xolalpa en una entrevista con The Associated Press desde Los Ángeles, donde reside. “Nunca en mi vida me imaginé que un año después yo estaría en esta posición”.

Xolalpa escribió y dirigió el filme, que contó con un presupuesto de tan sólo mil 500 dólares de su propio bolsillo. La actriz mexicana Victoria Del Rosal encarna a su madre, Teresa Galán, una mujer de 65 años que huyó de un marido abusivo al llegar a Estados Unidos y trabajó limpiando casas para mantener a sus cuatro hijos.

La película, filmada en 15 días de abril del 2019 en Torrance, la ciudad del condado de Los Ángeles en la que creció Xolalpa, se ha exhibido con éxito en eventos como el Florida Film Festival y ha ganado premios en el Seattle Latino Film Festival y el San Diego Latino Film Festival, entre otros.

'Your Iron Lady', hablada en español aunque su título oficial es en inglés, está en la larga lista de producciones que compiten por una nominación al Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera.

El 3 de febrero Xolalpa sabrá si su modesto filme quedó entre las candidatas.

Bloomberg

Anne Hathaway y Jared Leto protagonizarán serie para Apple

Apple TV+ dio 'luz verde' a una serie sobre WeWork, startup de oficinas compartidas, la cual contará con los giros y vueltas que llevaron a la destitución del fundador y director ejecutivo Adam Neumann.

La serie, que llevará por nombre WeCrashed, está basada en un podcast de Wondery llamado WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, y estará protagonizada por los ganadores del Oscar Anne Hathaway y Jared Leto en los papeles de Rebekah Neumann y Adamn Neumann.

Lee Eisenberg, conocido por ser uno de los escritores de The Office, coescribirá, será productor ejecutivo y también el showrunner de la serie, junto con Drew Crevello, como parte de un acuerdo general que firmó con Apple TV+ el año pasado.

"WeCrashed seguirá el ascenso lleno de codicia y la caída inevitable de WeWork, una de las startups más valiosas del mundo, y los narcisistas cuyo amor caótico lo hizo posible", dijo Apple este viernes en un comunicado.

Disney

Colección de vestidos de novia inspirados en las princesas de Disney llegan a México

Desde el 22 de enero, Allure Bridals puso a la venta su primera colección inspirada en los cuentos de Disney en México.

La elegante colección incluye nueve estilos en una variedad de siluetas que capturan el estilo y el espíritu de princesas de Disney como Ariel, Aurora, Belle, Jasmín, Cenicienta, Pocahontas, Rapunzel, Tiana y Blancanieves.

"Muchas novias crecen admirando a las princesas de Disney y se inspiran en sus vestidos e historias", dice Kelly Crum, director ejecutivo de Allure Bridals.

La colección Disney Fairy Tale Weddings incluye nueve modelos de fantasía que se destacan por una amplia variedad de siluetas nupciales atemporales: vestidos de gala románticos, colas de sirena, dobladillos ajustados y con vuelo se presentan en toda la colección.

Las telas con los que están confeccionados incluyen mikado suave, tul etéreo y gasa fluida, equilibrados por la estructura dramática de organza con volantes y cordones dimensionales únicos. Con un diseño singular y detalles exclusivos de cada vestido, cada novia tendrá la oportunidad de mostrar su estilo personal a través de la colección.

Los vestidos, disponibles en tallas de 0 a 30 (US), se podrán encontrar en boutiques nupciales seleccionadas de todo el país. Que puedes checar aquí www.allurebridals.com/disney .

Con información de Bloomberg y AP