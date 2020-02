Adán Jodorowsky regresa más excentrico (y espiritual) que nunca para satirizar a los 'machos'

"La mujer es fuerte y ya, no hay que probar que es fuerte, lo es", afirma el evolucionado Adán Jodorowsky en torno al movimiento feminista en el mundo, coyuntura política en la que reaparece como solista con el lanzamiento de su nuevo sencillo Machistador, firmado con Universal Music.

Con una gran ‘A’ blanca en el pecho, el excéntrico e introspectivo Jodorowsky resalta que vuelve pero ya no como un personaje."Soy Adán que está vestido, no que está disfrazado, soy yo mismo”, dice al compartir -entre risas y silencios- su experiencia al regresar a la escena musical luego de producir durante tres años a diversos músicos como León Larregui y Bándalos Chinos.

"Es raro para mí. Frente a un espejo me dije 'ok', estuve encerrado en estudios frente a una computadora e hice pura música para otros que recibieron Grammys o estuvieron nominados, y me pregunté ‘y, ¿ahora yo qué?’.

"‘¿Lo quiero hacer por éxito?’ No, para el éxito no, quiero expresarme, ocuparme de mi mismo, ser generoso conmigo mismo, y me estoy acordando de que soy un artista, porque ya me lo había olvidado", expone Adán.

Abrazando sus profundas mutaciones y metamorfosis, expresa que "es un honor ser un Jodorowsky", y destaca que ahora ya no intenta pensar demasiado, ni mentalizarlo todo, "simplemente me quiero divertir y pasarla bien, con los años uno desea eso".

"Sobre todo lo que lo que intento hacer con esta nueva etapa es volver a esa esencia de excentricidad que había dejado de lado, pero ya con toda la experiencia que tengo y mi búsqueda interior", comparte.

Vamos a proyectar este universo "con escenografías y shows más explosivos, muchos músicos, electricidad, trajes. Simplemente, Bowie, que sigue siendo Bowie se viste con trajes increíbles, no voy a tener la pretensión de compararme con ese genio, pero es un ejemplo".

"¿Quién puede salvar al mundo?", se puede encontrar esta pregunta en algún promo de Machistador (basada en el trabajo de Matthieu Arnaud Chedid) y, que es solo una muestra de lo que será su nuevo álbum.

Esa frase fue muy controversial, destaca Jodorowsky al señalar que "todo lo que está pasando con el movimiento de las mujeres que están expresándose por fin, quise hacer una especie de sátira contra los machos, así como los súper fuertes que salvan al mundo".

"De eso se trata Machistador-macho, machistador-conquistador. Es una burla de todo eso. No digo nada político en la canción, pero sí hablo, por ejemplo de que él se cree un seductor, que tiene un 'miembro' que le es útil y 'que están locas de amor'".

¿Cuál ha sido tu reflexión frente a todos los movimientos feministas que vive Francia, México y Argentina? "Esta lucha ha sido muy buena, era y es muy necesaria, hay que seguir. Solo creo que ahora hay que actuar sin odio. Hay mucho odio y dolor pero es normal, hubo muchos años de represión y dominación, este es el momento de la queja porque el ego está dolido, pero hay que empezar a liberarse y avanzar juntos en el camino ".

El multifacético artista dijo que "el hombre sí se siente muy poderoso, pero no es porque él se sienta así que la mujer tenga que ser débil, no, al contrario, no hay que darle ese lugar al hombre".

Machistador es la irónica canción con un explosivo beat de disco funk-rock, con la que el 'camaleónico' Adan fusiona tintes de toda su trayectoria como El Ídolo, Amador, Ada, Adanowsky y Adán en un nuevo álbum que envolverá los oídos de los fans a finales de este año. "Lo hago porque ya experimenté muchas cosas y ahora puedo unir todo".

"Este proyecto lo hice gracias a la banda French Kiss, al inicio queríamos algo muy chiquito, un disquito por ahí, pero de pronto me encontré firmando con Universal y con un gran presupuesto. No me lo esperaba, fue una especie de un regreso potente, la vida me dio eso", revela.

El franco-mexicano comenta que su poesía, conexión y mensaje universal estará impregnado en el siguiente sencillo que será lanzado aproximadamente en abril.

Después de vivir al máximo la fama, el punk, el rock and roll, Jodorowsky decidió alejarse de ese 'mood'. "Me cansó todo eso, los 'groupies', quería algo más real y sí, me fui a hacer ceremonias, me dejé crecer la barba -ríe- y fui hacia el mundo de los gurús".

"Pero ya que lo viví, ya está dentro de mi, ya no necesito actuarlo, hasta ser un cantante es falso, todo es ilusorio, simplemente hay que ser, si interpretas un personaje por lo menos hazlo saber, no te creas el personaje".

¿Qué esperas para ti? Nada, si no me va bien, no me va bien, si me va increíble, genial. Decidí hacer solo lo que me gusta y lo que quiero, y no me importa si funciona o no.

Tuve discos a los que le fueron increíble y otros que vendieron muy poco y, aprendes a soltar -puntualiza- lo que queda al final no es lo que se haya vendido, la música es lo que va a quedar, estará ahí.

'¿Cómo describir toda mi complejidad en 3 palabras?' A ver, “una piedra abierta”.