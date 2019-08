'Abbey Road': 50 años de la mítica portada de los Beatles que los fans celebran

LONDRES, Inglaterra.- Una multitud se reunió este jueves en el cruce peatonal más famoso del mundo para conmemorar el 50 aniversario del día en que los Beatles fueron fotografiados en él, creando una de las portadas de álbum más conocidas de la historia.

La foto de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr caminando sobre el cruce peatonal en Abbey Road fue tomada afuera de los estudios de grabación de EMI, donde grabaron el álbum del mismo nombre en 1969.

El fotógrafo escocés Iain Macmillan tomó sólo seis fotos del grupo en el cruce, y la quinta se utilizó para la portada del undécimo disco de estudio de la banda, lanzado el 26 de septiembre de 1969.

La foto muestra a Lennon en un traje blanco encabezando el grupo. Starr usa un traje negro mientras McCartney está descalzo, fuera del paso y sosteniendo un cigarrillo. Harrison usa camisa y pantalones de jean azules. Un Volkswagen Beetle está estacionado en el fondo.

Este jueves, el Beetle volvió a su posición original, mientras el tráfico pasaba lentamente por la calle repleta de seguidores que desfilaban por el cruce negro y blanco para tomarse fotos.

Abbey Road, que fue votado como el mejor álbum de los Beatles por los lectores de la revista Rolling Stone en 2009, fue el único de los discos británicos originales del grupo que no mostraron el nombre de la banda ni un título en la portada.

El álbum fue el último grabado por los cuatro miembros de la banda y tiene temas escritos por cada uno de ellos, incluyendo 'Come Together', de Lennon; 'Here Comes the Sun', de Harrison; 'Maxwell's Silver Hammer', de McCartney; y 'Octopus's Garden', de Starr.

Menos de un año después del lanzamiento de Abbey Road, la banda de rock se separó, poniendo fin a una revolución musical de una década que transformó los años 60 y sentó las bases de la cultura popular moderna.

Los estudios, que más tarde fueron nombrados Abbey Road, y el cruce peatonal recibieron un estatus de protección del gobierno en 2010.

Con información de AP.