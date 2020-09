¿A quién apoyas, a LaRusso o a Johnny? Cobra Kai y otras recomendaciones para ver en Netflix

Lo sabemos, la primera semana de septiembre fue intensa: continúa el confinamiento en el país, AMLO emitió su Segundo Informe de Gobierno y la organización de Margarita Zavala y Felipe Calderón no obtuvo su registro como partido político.

Si ya estás cansado de tantas noticias sobre el COVID-19 y la política nacional, te presentamos una lista de cinco series o películas que puedes disfrutar en Netflix este domingo, ya sea en solitario o en compañía de tus seres queridos.

Cobra Kai

Han pasado más de tres décadas desde que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) venció a Johnny Lawrence (William Zabka) en el torneo de karate All-Valley, gracias a los consejos de su sensei, el legendario señor Miyagi.

No obstante, durante este tiempo, una pregunta ha dividido a los fans de Karate Kid, película mítica de los 80 que despertó el interés en las artes marciales en toda una generación: ¿quién es el verdadero villano de la película?

Dicha pregunta fue atizada por el personaje de Barney (Neil Patrick Harris) en la serie How I Met Your Mother, quien aseguraba que el verdadero héroe de la película no era LaRusso, sino Lawrence.

Posteriormente un video en internet promovió esa teoría alegando que Lawrence no era un bully, sino un joven con problemas familiares que se quería alejar de la violencia; mientras que LaRusso le "robó" la novia y fue siempre el que inició las riñas entre ambos.

Ahora, con Cobra Kai, serie que originalmente se estrenó en YouTube Red y ahora dio el salto a Netflix, podemos saber quién era el verdadero villano o si, en realidad, los dos eran jóvenes incomprendidos provenientes de hogares rotos.

Situada 34 años después del final original de Karate Kid, Cobra Kai nos presenta a un LaRusso y un Lawrence que padecen la crisis de la mediana edad y deciden regresar al mundo del karate y resolver, ahora a través de sus pupilos, quién es el mejor en esa arte marcial.

La serie secuela a Karate Kid ha sorprendido tanto a fans como a críticos por su desarrollo de personajes y sus constantes referencias a ese clásico de los 80.

Por esa y otras razones, no te la puedes perder.

Perfume de Mujer

La icónica película de los 90 que le valió un Óscar a Al Pacino llegó al catálogo de Netflix, lo cual es una buena noticia para todos los cinéfilos del mundo.

La cinta narra la historia de Frank Slade (Al Pacino), un amargado hombre de mediana edad ciego, y su relación con un joven problemático llamado Charlie Simms, quien es interpretado por Chris O'Donnell.

Ambos emprenden un viaje que los hace reconciliarse con la vida y encontrar motivos para seguir adelante.

Si no sabes qué ver este domingo, te recomendamos este drama que seguro te hará derramar un par de lágrimas.

High Score

Ya seas un gamer de hueso colorado o un jugador ocasional, este documental sobre la historia de los videojuegos te va a interesar.

A través de seis episodios, el documental narra los inicios de la industria, su posterior declive a causa del peor videojuego de todos los tiempos (E.T para Atari) y su posterior renacimiento gracias a Nintendo.

Así hasta llegar a nuestros días, en la que la industria de los videojuegos se ha convertido en una de las más importantes del mundo.

¿Quieres saber la historia de Mario Bros y de Pacman? No te puedes perder este producto exclusivo de Netflix.

Parásitos

La película que hizo historia en los premios Óscar de este 2020 por fin llegó a Netlfix.

Dirigida por Bong Joon-ho, el filme cuenta la historia de una familia de clase baja de Corea del Sur que, poco a poco, se infiltra en una clase de familia alta en dicha nación asiática.

Parásitos es una obra maestra que exhibe la desigualdad social y el clasismo a través de una historia llena de giros argumentales.

Ganadora del Óscar a Mejor Película y Mejor Película Extranjera, es una propuesta fílmica que no te puedes perder.