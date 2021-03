5 feministas mexicanas que debes conocer y otras notas para que te olvides del COVID-19

Hoy tenemos para ti notas sobre cinco mujeres mexicanas que abrieron camino por la igualdad, la clasificación de la mexicana Kenia Lechuga a los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo libro de Isabel Allende, y más.

5 feministas mexicanas que han abierto el camino por la igualdad

Pongamos en el reflector a estas feministas mexicanas que buscan la igualdad de derechos de mujeres y hombres:

Marta Lamas

Cofundadora de la revista Fem en 1976 ―la primera revista feminista de Latinoamérica― y del Grupo de Información en Reproducción Elegida ―GIRE― en 1992, el cual difunde información sobre el aborto y la salud reproductiva y sexual y los derechos desde la perspectiva bioética, social y legal a los legisladores y a la prensa. Eso sí, su mayor logro y del movimiento feminista fue la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación en la Ciudad de México.

Eli Bartra

Pionera en la investigación sobre mujeres y arte popular, principalmente de México, tiene publicados numerosos artículos y obras, el pensamiento central para Bartra es el desarrollo de una metodología feminista propia del caso mexicano: básicamente lo que expone es que el sustento del feminismo mexicano no es analizado desde sus raíces sino de las exteriores, ajeno de su contexto y subjetividad específica. Asimismo, también propone que se hable de diversos puntos de vista feministas unidos por todo estudio cuyo objetivo sea la destrucción de los prejuicios sexistas en la investigación, cuya finalidad sea la liberación de las mujeres.

Marcela Lagarde

Académica, investigadora y también Doctora en antropología, Lagarde es una de los pilares del feminismo latinoamericano. Prueba de ello ha sido su desempeño en la política, especialmente como diputada al Congreso de la Unión del año 2003 al 2006, ya que promovió la inclusión del término «feminicidio» como delito en el Código Penal Federal al igual que la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007. Además de su participación política, también es escritora de varias publicaciones siendo Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas (1990) la más destacada.

Francesca Gargallo

Italiana por nacimiento y mexicana por decisión, Gargallo es activista, docente, escritora, periodista, crítica literaria y editora, radicada en México desde 1979. Ideas feministas de América Latina (2004) es una fuerte crítica a la noción del género y a la postura binaria de las instituciones públicas, las cuales fragmentan y desmovilizan las organizaciones y posturas feministas. Otra joya suya es Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América (2012), cuyo objetivo es la visión, la actividad y el modo de ser en el mundo de las mujeres de varias comunidades indígenas.

Sayak Valencia

Poeta, ensayista y artista de performance, en 2002 cofundó La línea, grupo feminista interdisciplinario dedicado a la teoría, escritura, producción audiovisual y editorial y la expresión performance. De la misma manera, impulsó el Manifiesto para la Insurrección Transfeminista en pos de la lucha de las bolleras, las putas, lxs trans, las inmigrantes, las negras y las heterodisidentes para salir de los estereotipos de género.

#Remo ????‍♀️@kenialechuga gana plaza olímpica a #Tokyo2020 .



Tras obtener el primer lugar en la regata preolímpica continental en Freitas de Río de Janeiro, Brasil ????????. pic.twitter.com/AvNxoSR5mW — CONADE (@CONADE) March 5, 2021

Mexicana Kenia Lechuga clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio

La remera regiomontana Kenia Vanessa Lechuga Alanís logró este viernes su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras conquistar el primer lugar de la final A en la prueba de un par de remos cortos, en la Regata Continental de Clasificación que se realizó en Río de Janeiro, Brasil.

En las finales, que se adelantaron un día, Lechuga Alanís, quien tendrá su segunda cita olímpica, tras su paso en Río 2016, cronometró un tiempo de 8:04.62. En segundo lugar, se ubicó la paraguaya Alejandra Alonso, con 8:09.82 y en tercer sitio Felice Chow, de Trinidad y Tobago, con 8:13.91.

Por otro lado, Rafael Mejía y Miguel Carballo finalizaron en el cuarto lugar en la final de remos cortos peso ligero de la final de 2x, con un tiempo de 6:48.18. Mientras que, en la rama femenil, Fabiola Núñez y Aylin Ibarra también concluyeron en cuarto sitio, con 7:48.32, por lo que quedaron fuera de la competencia olímpica.

En tanto que, Juan Carlos Cabrera terminó en sexto lugar de la final B, al cronometrar 7:34.94, en un par de remos cortos.

En la clasificación a Juegos Paralímpicos, Michel Muñoz se quedó a un paso del boleto a Tokio, tras ubicarse en segundo lugar, con un tiempo de 11.21.47, en la final A, de PR1 M1x. El sitio de honor fue para el argentino Alejandro Vera, con 11.18.39.

En la misma prueba, de la rama femenil, Daniela Sánchez ocupó la segunda posición, con 23.00.47, mientras que la argentina Brenda Sardon logró la primera posición con 13.34.24.

AP

Isabel Allende lanzará 'Mujeres del alma mía' este mes

Isabel Allende no es solo la escritora viva de lengua española más leída del mundo, sino también una feminista autodeclarada y franca. Así que no es de extrañar que su libro más reciente, Mujeres del alma mía, llegue a Estados Unidos en el Mes de la Historia de la Mujer, pocos días antes del estreno de una miniserie sobre su vida.

En su primer libro de no ficción en más de una década, disponible en inglés bajo el título de The Soul of a Woman (Ballantine Books), Allende repasa su relación con el feminismo desde la infancia hasta la actualidad, recordando a aquellas mujeres que la marcaron, desde su madre Panchita y su hija Paula, hasta la agente literaria Carmen Balcells y las escritoras Virginia Woolf y Margaret Atwood. También reflexiona sobre el movimiento #MeToo, las revueltas sociales recientes en Chile y la actual situación global.

“El año de la pandemia ha tenido todo paralizado y mucho de lo que han hecho las mujeres ha sido salir a la calle a juntarse y protestar”, dijo la autora chilena en una entrevista con The Associated Press vía Zoom desde su casa en California.

“La mujer sola es muy vulnerable, las mujeres juntas son invencibles... Pero no es que yo creo haya retrocedido ni se haya detenido", añadió, "las cosas siguen andando”.

Sus primeros 50 años de vida son dramatizados en 'Isabel: La historia íntima de la escritora Isabel Allende', una serie de tres episodios que se estrena el 12 de marzo en HBO Max, protagonizada por la actriz chilena Daniela Ramírez.

La miniserie, producida por Megamedia Chile y dirigida por Rodrigo Bazaes, enmarca la historia con el deceso de su hija, quien murió en 1992 a los 29 años sumida en coma profundo y con daño cerebral grave debido a una crisis de porfiria (según relató la misma Allende en su libro 'Paula' de 1994).

AP

Meghan charla con Oprah sobre nueva libertad

Meghan, la duquesa de Sussex describió a Oprah Winfrey lo “liberador” fue tener una conversación, ni qué decir de toda una entrevista a profundidad, con la famosa presentadora de televisión sin cuidadores reales.

'CBS This Morning' transmitió un fragmento este viernes de Winfrey hablando con Meghan sobre una conversación que tuvieron antes de la boda de la actriz con el príncipe Enrique en mayo de 2018.

El video comienza con Winfrey describiendo cómo pidió una entrevista y Meghan recordando cómo había otras personas en la sala y se suponía que no debía estar hablando con Winfrey.

“Como una adulta que vivió una vida muy independiente entrar en esta estructura que es... diferente de lo que la gente imagina, es muy liberador poder tener el derecho y el privilegio de poder decir sí de alguna manera”, dijo Meghan a Winfrey.

A pesar de renunciar a sus deberes reales hace un año y mudarse a California, todavía hay mucho interés en la pareja y su relación con la familia real.

Cuando le preguntaron a Meghan por qué era correcto hacer la entrevista ahora, dijo que era por la libertad recién descubierta.

Con información de Alagarabía y AP