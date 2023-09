Firman alianza Alamo Colleges District y Tecmilenio para beneficiar a enfermeras mexicanas

A través de una alianza estratégica, autoridades de Tecmilenio y Alamo Colleges District de San Antonio, Texas, dieron a conocer el lanzamiento de “The International Nursing Pathway by Alamo Colleges District (ACD) and Tecmilenio”, un programa educativo autodirigido que busca empoderar a enfermeras del sector salud en México y América Latina, con el fin de mejorar su calidad de vida a nivel profesional y personal.

Dicha iniciativa está respaldada por el Methodist Healthcare System de San Antonio, Texas que becará y contratará a las enfermeras que certifiquen al 100 por ciento el programa de Tecmilenio, incluso les ayudarán con la Visa para su familia.

El programa, presentado por el Rector de Tecmilenio, Bruno Zepeda, la Decana de Bienestar y Salud de la misma universidad, Gabriela Ortíz, y Mike Flores, Canciller del Distrito de Alamo Colleges, podría beneficiar a cientos de enfermeras mexicanas durante el primer año.

“Para Tecmilenio es una oportunidad para expandir nuestra misión más allá de nuestras fronteras y avanzar en nuestro objetivo estratégico de brindar programas a estudiantes de por vida. Además, esto nos permite elevar el nivel de la educación de enfermería en México, brindando mejores oportunidades de desarrollo y competitividad”, dijo Zepeda.

Dentro de los requisitos que deben cumplir las y los aspirantes, están el tener título y cédula en enfermería, dominio del idioma inglés y haber laborado al menos dos años en un hospital.

“Hay 20 mil vacantes de enfermería en hospitales en el estado de Texas, sumando las otras vacantes en asilos u otras instalaciones llegan a sumar 30 mil vacantes”, señaló Zepeda.

Dijo que van a empezar con 20 o 30 enfermeras en el programa y después irlo escalado, esperan completar en un año entre 200 y 250 y en unos cinco años serían miles.

Considerado como el segundo empleador privado más grande de San Antonio, Methodist Healthcare System, posee una plantilla de más de 13 mil quinientas personas, incluidos 3,500 médicos de todas las especialidades, aspecto que lo coloca como el de mayor preferencia por la comunidad del sur de Texas. Sin embargo, actualmente cuenta con un déficit de unas mil 400 enfermeras, por lo representa una gran oportunidad para las enfermeras mexicanas.

“Nos enorgullece ser parte de esta alianza sin precedentes, encaminada a elevar el estándar de enfermería en el país y quienes acrediten el programa serán asesoradas por personal del Methodist Healthcare System para completar todos los trámites, incluido el de la visa de trabajo para viajar a Estados Unidos con sus cónyuges e hijos”, aseguró Gabriela Ortíz.

Por su parte, Mike Flores, Canciller de Alamo Colleges District, expresó: “Nuestra asociación con Tecmilenio brinda a nuestros estudiantes una formación ágil y efectiva. Juntos, ofrecemos un programa de alta calidad que ayudará a profesionales de la salud a alcanzar sus objetivos; estamos comprometidos a empoderar a nuestras y nuestros estudiantes para el éxito, proporcionándoles las habilidades que necesitan para alcanzar sus metas académicas y profesionales”.

El lanzamiento de The International Nursing Pathway by Alamo Colleges District (ACD) and Tecmilenio, es una oportunidad importante para el sector de la salud en México, por lo que contar con otras opciones de empleabilidad incluso en el extranjero, será un paso importante en su profesionalización.