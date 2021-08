Instagram se disculpa por borrar cartel de ‘Madres paralelas’, de Almodovar, que mostraba un pezón

Instagram se disculpó por retirar el cartel oficial de la nueva película del director español Pedro Almodóvar de la red social porque mostraba el pezón de mujer, después de que el diseñador del cartel denunció la censura.

Facebook, dueño de Instagram, le dijo este miércoles a The Associated Press que varios afiches del filme Madres paralelas, que muestran un pezón lactante, fueron eliminadas por “infringir nuestras políticas contra la desnudez” después de ser publicadas el lunes.

“Sin embargo, hacemos excepciones para permitir la desnudez bajo ciertas circunstancias, que incluyen cuando es un claro contexto artístico. Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que comparten el cartel de la película de Almodóvar en Instagram, y realmente lamentamos cualquier confusión causada”, indicó la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico.

Las políticas implementadas desde hace mucho y censuras previas de Facebook e Instagram han provocado el movimiento #FreetheNipple (libera al pezón) en Instagram, que es usado por muchos artistas y celebridades para mostrar pezones a pesar de las normas. La prohibición no aplica a los pezones masculinos.

El diseñador del póster, el español Javier Jaén, declaró para la AP que se había cuestionado si el cartel tendría problemas en redes sociales, pero se mantuvo fiel a su visión después de recibir el apoyo personal del reconocido cineasta. Almodóvar “me decía eso, que al final lleva haciendo películas toda su vida y haciendo carteles mucho antes de Instagram y seguramente las hará después de Instagram también”, dijo Jaén.

“Es la primera imagen que yo vi cuando nací. Una empresa como Instagram me ha dicho que mi trabajo es peligroso, que la gente no debería verlo, que es pornográfico y que hay que proteger a la gente de este cartel. ¿A cuántas personas se les dice que su cuerpo está mal, que su cuerpo es peligroso?”, agregó Jaén y señaló que ha recibido un gran apoyo y que miles de personas han compartido su cartel en Instagram.

“Ellos alegan que la tecnología no sabe reconocer el contexto. Pero me da igual, cambia tu tecnología”, apuntó el diseñador.

De escotes tapados en carteles, cortes de metraje, cambios en los diálogos o directamente la prohibición del estreno decretados por humanos por motivos religiosos, políticos o que aludían a una defensa de la moral, se ha pasado a un sistema de censura en el que son algoritmos los que determinan qué es adecuado para el público de redes sociales.

“Hoy me han llamado de Facebook (propietaria de IG) para disculparse y decir que entienden que es un contexto artístico y no nos van a molestar más. Pero ¿y si no hubiese sido Almodóvar? ¿Y si hubieses sido tú en la playa o la película de otro cineasta?”, lamentó Jaén.

En este caso asumió que su protesta ha servido para “poner sobre la mesa temas sobre esta nueva censura”.

La casa productora de Almodóvar no ha comentado al respecto.

Jaén diseñó ese contenido basándose en una película que es “un gran drama sobre la maternidad, y de ahí nace esa idea “del ojo que llora”. Con guion de Almodóvar, está protagonizada por un reparto encabezado por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma y Julieta Serrano.

Madres paralelas se estrenará el 1 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia.

Con información de EFE.