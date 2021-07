¿Qué fue lo que dijo Eugenio Derbez sobre el estado de salud de Sammy?

Eugenio Derbez dijo que su estilo no es presumir la ayuda. (Shutterstock )

El comediante y productor Eugenio Derbez afirmó que ha estado al pendiente de Sammy Pérez, cuya salud se reportaba hasta ayer como delicada por síntomas graves de COVID-19.

Tras conocerse la noticia sobre la situación de Sammy, usuarios en redes sociales empezaron a preguntar si el productor ejecutivo de La Familia Peluche había apoyado a su excolaborador.

“Desde el primer día que me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital, pero aquí estoy”, dijo este martes en un video en su cuenta de Twitter.

Afirmó que su estilo no es presumir la ayuda, pues considera que cuando alguien ayuda genuinamente y de corazón, no lo presume ni lo cacarea.

“Para todos aquellos que están preocupados sobre dónde estoy: aquí estoy, nada más que la ayuda creo que no se presume ni se cacarea, se da y punto”, agregó.

Pidió orar por Sammy y deseó que pronto se mejore.