The Weeknd protagonizará ‘The Idol’, una nueve serie de HBO por los creadores de Euphoria

El cantante The Weeknd protagonizará una serie de drama dirigida por los creadores de la exitosa producción Euphoria, la cual será transmitida por la plataforma de HBO.

The Idol es el nombre de la serie que el cantante Abel Tesfaye protagonizará, pero que también co escribió y donde participará como productor ejecutivo.

El creador de la serie estadounidense Euphoria, Sam Levinson, co creó la serie con Tesfaye y Reza Fahim, un ex empresario de la vida nocturna convertido en escritor que también es socio productor de The Weeknd.

La serie sigue a una cantante de pop que comienza un romance con un enigmático propietario de un club de la ciudad de Los Ángeles, California, quien resultar ser un líder de un culto secreto.

Pero esta no es la única participación del interprete de la canción “Blinding Lights” fuera del mundo musical, pues participó como escritor en la comedia animada American Dad y como actor en Uncut Gems, película donde dio vida a una versión ficticia de sí mismo.

Hasta el momento no existen detalles sobre la posible fecha de estreno de esta nueve serie que sería transmitida por HBO.













*Con información de Variety