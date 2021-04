Hilary Duff regresa para sere ‘How I met your father’

Este miércoles tenemos para ti información sobre la serie que hará Hilary Duff, la competencia avivada entre Disney y Netflix, una boda colada y más.

‘How I met your mother’ tendrá secuela con Hilary Duff

Una serie secuela de How I met your mother titulada How I met your father sera producida para Hulu con Hilary Duff como protagonist, según Variety.

Sophie (Hilary Duff) le contará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unidos están en medio de descubrir quiénes son, lo que quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas, dijo una persona con conocimiento del proyecto a Variety.

No dieron información sbre si el nuevo programa se relacionará con el original.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie”, dijo Duff. “Como gran fan de How I met your mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad. Estoy entusiasmado por aquí para unirme a las familias de Hulu Originals y 20th”, dijo la protagonista a la revista.

No te preocupes, si tienes Disney podrás ver las películas de Sony después de Netflix

Walt Disney llegó a un acuerdo para emitir por televisión y streaming éxitos de franquicias cinematográficas de su estudio rival Sony Pictures después de que sean transmitidos por Netflix.

Las películas de Sony, incluidas las de Spider-Man, estarán disponibles en el servicio Disney+, mientras que otras películas podrían aparecer en Hulu o en las redes de cable de la compañía, informaron los estudios este miércoles. El acuerdo entra en vigor el próximo año y se extenderá hasta 2026.

Las películas tradicionalmente se lanzan en fases, conocidas como ventanas; primero en los cines, luego para compra o alquiler en el hogar y luego en servicios de televisión por suscripción como HBO. Más adelante quedan disponibles en la televisión más tradicional.

El acuerdo de Disney sigue a un anuncio a principios de este mes de que Netflix había obtenido los derechos de las películas de Sony después de su aparición en los cines y para la compra o alquiler de entretenimiento en el hogar. Esa relación comienza el próximo año y significa que Netflix tendrá películas de Sony antes de que comiencen a emitirse en los medios de Disney.

Sony no posee un servicio de streaming propio y ha estado buscando socios a largo plazo para continuar entregando sus películas a los consumidores.

Disney recibirá algunas películas de Sony a partir de junio, por ejemplo, títulos más antiguos como Jumanji y Hotel Transilvania.

En esta boda, la novia y el novio fueron los que se colaron

Courtney Wilson y Shenita Jones invitaron a familiares y amigos a la “casa y finca de sus sueños” para la celebración de su boda: la ceremonia del sábado y el brunch del domingo.

Solo había un problema: la pareja no era dueña de la mansión de mil 500 metros cuadrados y no tenía permiso para usarla.

La finca suburbana de Fort Lauderdale lo tenía todo: una bolera, piscina con cascada, jacuzzi, canchas de tenis, una glorieta y un bar de 240 metros. Wilson dijo que era el plan de Dios que la pareja se casara allí.

Pero a pesar de lo que infirió la invitación, el propietario real, Nathan Finkel, nunca les dio permiso para celebrar las festividades allí. Quedó atónito cuando Wilson se presentó el sábado por la mañana para organizar y llamó a la policía, según el South Florida SunSentinel .

“Tengo gente que está invadiendo mi propiedad”, le dijo Finkel a un despachador del 911. “Y siguen acosándome, llamándome. Dicen que van a celebrar una boda aquí y es el mensaje de Dios. No sé qué está pasando. Todo lo que quiero es que se detenga. Y están sentados en mi propiedad justo en la puerta principal en este momento”.

Dos oficiales le dijeron a Wilson que tendría que irse. Lo hizo y no se presentaron cargos.

Finkel, cuyo padre fallecido fue uno de los primeros franquiciados de restaurantes IHop, ha estado tratando de vender la propiedad durante dos años, y ahora la cotiza por poco más de 5 millones de dólares.

Wilson, haciéndose pasar por un comprador potencial, recorrió la propiedad hace varios meses, dijo Keith Poliakoff, abogado de Southwest Ranches, el suburbio exclusivo donde reside Finkel.

“Unos meses después, este chico le preguntó a Nathan si podía usar el patio trasero de Nathan para su boda”, dijo Poliakoff. “Nathan dijo que no”.

Pero eso no impidió que la pareja enviara invitaciones, detallando su historia de amor: reconectarse 30 años después de la escuela secundaria y cómo le propuso matrimonio a la pizza en la víspera de Navidad. La ceremonia del sábado por la tarde sería seguida por una hora de cóctel en la alfombra roja y una recepción que duraría hasta pasada la medianoche. El brunch del domingo sería desde el mediodía hasta las 4.

Cirque du Soleil reabrirá espectáculos en Las Vegas

Cirque du Soleil Entertainment reabrirá en los próximos meses cuatro espectáculos, incluidos dos en Las Vegas este verano.

La compañía con sede en Montreal, que se vio obligada a cerrar todas sus instalaciones debido al COVID-19, estrenará primero su show Mystere en los hoteles de Las Vegas a partir del 28 de junio, seguido de O el 1 de julio, dijo este miércoles la compañía en un comunicado. La gira se reanudará con un espectáculo en Punta Cana, República Dominicana, en noviembre. El Royal Albert Hall de Londres albergará el cuarto en enero de 2022.

En China y México ya se habían reanudado dos espectáculos, pero el regreso a Las Vegas es clave para la empresa.

“Este es el momento que todos hemos estado esperando” después de una pausa de casi 400 días, dijo el director ejecutivo Daniel Lamarre en un comunicado.

El director había predicho que las operaciones comenzarían primero en Las Vegas, donde ha firmado extensiones para cinco de sus programas. El espectáculo de Blue Man Group, que el Cirque compró en 2017, también será relanzado allí el 24 de junio, dijo la compañía.

Con información de Bloomberg y AP