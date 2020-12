Puebla regresa a nivel máximo de alerta por contagios de COVID-19

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, anunció este lunes un nuevo confinamiento para la entidad ante la pandemia de COVID-19, haciendo un llamado de alerta máxima a la población.

Por ello, todas las actividades no esenciales estarán suspendidas desde el próximo martes 29 de diciembre hasta el 11 de enero, esto por el elevado número de contagios del nuevo coronavirus registrado en últimas fechas.

El gobernador aclaró que aunque se trata de medidas de semáforo rojo, la entidad no cambia de fase. Actualmente, Puebla está en semáforo naranja.

Barbosa indicó que la entidad está en el mismo nivel en los meses de junio y julio, principalmente en la zona centro del estado.

"El combate al COVID ha sido una tarea fuerte, un esfuerzo de todos. Sin embargo, se rompieron las reglas y no hubo forma de poder reestablecerlas en un comportamiento social adecuado. Puebla regresa a máximo nivel de alerta de contagios por COVID-19", dijo.

Del día jueves a la fecha se registraron 653 nuevos contagios, teniendo ya mil 253 casos activos y un total de 47 mil 651 acumulados. Ya son 5 mil 897 decesos en lo que va de la pandemia, 69 más desde el día 24 de diciembre.

El mandatario insistió que las medidas anunciadas para frenar los casos están en curso. Sin embargo, lo que se debe medir es el número de contagios que llega a cifras exponenciales, así como el número de hospitalizados diarios.

"Si no se toman acciones estaremos en los primero días de enero en un colapso. No se pudo controlar, no se acataron de manera adecuada las medidas, la movilidad está desbocada, el comercio ambulante se solapa", criticó el ejecutivo.

De esta manera vuelven a cerrar los servicios en mesa en restaurantes; los centros comerciales solo pueden tener la asistencia de una persona por familia, y se suspenden actividades como las de la industria de la construcción. Asimismo se prohibe la tolerancia al comercio informal.