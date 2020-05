Primer bloque de empleados de Volkswagen en Puebla volverá a actividades el 25 de mayo

PUEBLA.- El primer turno de trabajadores de Volkswagen regresará a actividades el 25 de mayo y el resto el 1 de junio, anunció este miércoles el gobernador Luis Miguel Barbosa, quien también criticó la medida acordada por el Gobierno federal y la armadora alemana, pues la cresta de contagios de COVID-19 se encuentra en la fase más alta.

En rueda de prensa, el gobernador indicó que en la videoconferencia que sostuvieron el martes distintos mandatarios estatales con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se les dio a conocer la medida, sobre la cual nuevamente se manifestó en desacuerdo.

“Yo no soy pesimista, soy un sobreviviente y lucho por lo que creo y ahorita no me toca luchar por una creencia personal, sino por defender lo que estoy viendo como realidad. Puebla no tiene condiciones para la 'nueva normalidad' o el regreso de la actividad de la principal industria de esta sociedad en la zona metropolitana regrese: la industria automotriz”, dijo.

Aseguró que no desafía ninguna autoridad al contradecir la postura federal, pero “exhorto a que asuman esa decisión”, dijo. Reiteró que la cantidad de contagios sigue creciendo y el regresar a la actividad provocará que aumente el riesgo de más casos de coronavirus “y no podemos hacer frente a un alza incontrolable de contagios”.

Subrayó que igual riesgo se corre con el regreso de la industria de la construcción, por lo que subrayó que es mucho más recomendable esperar para regresar a la actividad que hacerlo cuando estamos en el peor momento de la pandemia, “no hay condiciones en Puebla para retomar actividades”.

Añadió que de los 123 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, 100 son en el municipio de Puebla y hay 399 pacientes en hospitales, tanto públicos como privados, de los cuales 87 están en terapia intensiva con respiradores mecánicos. Se reportan 13 nuevos decesos.