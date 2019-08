Yucatán tendrá en 3 meses un registro de pescadores para evitar ‘aviadores’

Yucatán está trabajando en un registro estatal de embarcaciones, pescadores e infraestructura, que se prevé estar listo en los próximos tres meses, anunciaron en conjunto el gobernador Mauricio Vila Dosal y el secretario de Pesca de la entidad, Rafael Combaluzier Medina.

"Lo que le he pedido al secretario, y lo van a hacer, es que tengamos un registro confiable de todo el sector pesquero incluyendo embarcaciones, pescadores e infraestructura, porque lo que siempre pasa es que los verdaderos pesadores no tienen permiso y luego hay unos poquitos que tienen 20 o 30, están trayendo gente de todos lados y los verdaderos pescadores no tienen su permiso para poder pescar", indicó el gobernador de Yucatán durante la entrega de apoyos del programa ‘Peso a Peso’ en el puerto de San Crisanto.

El titular del ejecutivo estatal señaló que la realización de este registro servirá para evitar que se den apoyos a personas que no son pescadores.

"Lo que necesitamos tener es orden, necesitamos saber qué embarcaciones se están utilizando; si son propias, si no son propias, si tienen permiso, si no tienen permiso, lo mismo pasa con el programa emergente de veda (…), lo que es una realidad que hay mucho que aunque no son pescadores están recibiendo el apoyo de veda", agregó Vila Dosal.

Además, Combaluzier Medina indicó a medios de comunicación que desde este lunes 29 se está trabajado en el censo y se espera que concluya en tres meses, ya que se pretende visitar todas las zonas pesqueras de la entidad.

"Este lunes empezamos en Chabihau, estamos hoy en Santa Clara, mañana estaremos aquí en San Crisanto y así vamos a ir en todos los puertos en los próximos tres meses", apuntó.