Yucatán extrema medidas por Fase 3 de COVID-19

Mérida, Yuc.- El gobierno de Yucatán extremó medidas de cuidado en comercio que operan y en la población para evitar que el incremento de contagios de COVID-19 se potencialice y advirtió que el negocio que no cumpla con la disposición será clausurado, y las personas será sancionadas, ya que actualmente se suman 823 casos vigentes y 17 fallecimientos.

Luego de anunciarse la Fase 3 de la contingencia por el COVID-19 por parte de la autoridad federal, el gobernador Mauricio Vila Dosal puso de carácter obligatorio usar cubrebocas y sólo se permitirá un máximo de una persona por cada vehículo de uso particular.

La excepción será cuando se trate de traslado de personas que necesitan recibir atención médica en cuyo caso deberán viajar en los asientos traseros, aclaró.

Indicó que en el caso de los taxis y servicios de transporte tipo Uber sólo estará permitido llevar un pasajero, y en caso de ser necesario podrán llevar hasta 2 personas, solamente si alguno de ellos deba recibir atención de los servicios de salud.

De igual forma, se cerrarán carreteras, así como calles de ciudades y poblaciones, mientras que la Policía Estatal implementará retenes para supervisar que esta medida se cumpla.

En un mensaje emitido esta noche, el gobernador de Yucatán precisó que la disposición del uso obligatorio del cubrebocas es partir de este viernes 24 de abril y se implementará como una medida necesaria para ayudar a detener la cadena de contagios.

“Es de carácter obligatorio y quienes la infrinjan se harán acreedores a distintas sanciones establecidas en la Ley”, advirtió.

Mauricio Vila aseveró que, para el debido cumplimiento de estas nuevas disposiciones, se implementarán operativos y retenes especiales en todo Yucatán con el apoyo de personal de distintas dependencias del Gobierno del Estado, encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública quienes, también, para reducir la movilidad social, procederán al cierre de calles y avenidas no esenciales de las ciudades en la entidad.

El uso de cubrebocas, recalcó, será obligatorio pues está comprobado reduce de manera importante el potencial de contagios y quienes no lo utilicen no podrán subir al transporte público, no podrán acceder a los negocios esenciales, y de estos últimos quienes no respeten estas disposiciones serán clausurados.