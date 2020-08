Uno más: Tabasco prohíbe venta de refrescos y comida 'chatarra' a menores de edad

Tabasco.- En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este lunes la iniciativa presentada por el gobernador Adán Augusto López, por la que en Tabasco queda prohibida la venta de comida chatarra a menores de edad.

De esta manera se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley de Educación, la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Hacienda de la entidad.

Estas modificaciones están relacionados con "la prohibición de la venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados (...)

"y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans, a menores de edad", tuiteó el Congreso a través de su cuenta.

Los legisladores se enfrascaron en una discusión de casi dos horas, debido a que había desacuerdos respecto de un impuesto del 4.5 por ciento sobre el precio de la venta de bebidas azucaradas y energizantes, pero al final este recurso ya no procedió.

Mientras la mayoría de Morena defendió los cambios a la ley, la oposición representada por diputados del PRD y el PRI criticaron la reforma por considerar que sólo se hizo por "moda".

El presidente de la Comisión de Salud, Manuel Antonio Gordillo, dijo que esto es sobre la salud pública y lo necesario que es generar un cambio sustancial de forma urgente y ante esto se tiene la oportunidad histórica de crear mecanismos para proteger la vida y salud de los menores, de ahí el propósito de esa iniciativa.

"La Ley de Salud solo prohibirá la venta de productos industrializados, no los tradicionales, resaltando que es una decisión de salud y no política, que 'no se sacó de la manga ni a la ligera'", acotó.

Empresarios, en desacuerdo

La llamada "Ley Antichatarra" despertó el descontento de integrantes de los organismos empresariales al no haber sido consultados sobre los cambios y ante la creación de un nuevo gravamen para bebidas.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) José Luís Zúñiga Lozano tachó la decisión de los legisladores locales de "arbitraria" y anunció que se buscará combatirla por la vía legal.

Incluso Alejandro Campos, director general de Chocolates Wolter, marca multipremiada a nivel internacional, acudió a la sede del poder Legislativo para expresar su desacuerdo. "¿Ya no se podrá vender ni regalar chocolates a menores de edad?, ¿Recibimos muchos grupos de estudiantes y no vamos a poder venderles ni un sólo chocolate, ni siquiera los que sus papás les encargaron?", cuestionó.

Al respecto, la bancada de Morena emitió un comunicado en el que aclaró que la Secretaría de Salud emitirá el listado de los alimentos considerados chatarra, trabajo que será realizado en conjunto con la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.