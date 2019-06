Uber tendrá que esperar al menos 2 meses para operar en Cancún

La entrada de Uber y cualquier otra plataforma digital de transporte demorará al menos dos meses más, afirmó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Jorge Pérez Pérez.

Comentó que de acuerdo con el Título Séptimo de la Ley de Movilidad de la entidad, pueden reorganizarse y presentar su solicitud, como lo han hecho otras plataformas, incluso una yucateca, las cuales entregaron una "carta de intención" en la que se comprometen a trabajar conforme a los requisitos establecidos, aunque no pueden hacer una entrada formal porque aún no se tiene el Reglamento de la Ley de Movilidad, lo que todavía tardará menos dos meses, pues es un trabajo laborioso, ajustado a nuestra realidad.

Pérez Pérez reconoció que la tramitología para obtener una concesión es más compleja que la establecida en la primera versión de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, (en la que sólo requería un permiso del instituto) que es la que Uber quiere usar, alegando que en otras partes de México y del mundo no manejan una concesión, "pero los tiempos cambiaron y cada estado es soberano de aplicar la legislación que a cada uno convenga".

Al respecto del amparo que resolvió el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cancún, en que se reconoce a Uber como transporte público que debe tener una concesión para poder operar, el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo manifestó que la plataforma todavía puede presentar un recurso ante un Tribunal Colegiado e incluso si ese también falla irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que la controversia continuará.

La autorización o concesión sería colectiva, con permisos para los operadores, inscritos en un registro estatal de transporte.

El funcionario estatal recalcó que mientras la plataforma no gaste todas las instancias legales no podrá operar en Cancún y atribuyó a una estrategia mediática el anuncio en el sentido de que este jueves 6 de junio reanudaría operaciones en Cancún, donde las suspendió hace 18 meses.

Explicó que Uber no está operando, al menos no está saliendo en proporción importante, pero no deben hacerlo para no poner al usuario es una posición vulnerable. Además, la Dirección de Tránsito de Benito Juárez y el Instituto de Movilidad instalaron puntos de revisión desde el jueves.

Esas revisiones son periódicas, programadas para seguridad de los usuarios, a quienes recomendó que no usen esa aplicación porque pueden tener problemas para concluir su viaje en los operativos.

Sostuvo que tienen comunicación con la gente de Uber, con quienes han tenido buen trato, pero quieren aplicar la forma como trabajan en otras partes del país y del mundo, pero en Quintana Roo se mantienen en lo que establece la ley.