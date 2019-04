¿Tu negocio creció y la contabilidad se complica? Esto debes hacer, según expertos

¿Tienes una Pyme y estás en constante crecimiento? Bueno, es momento de que evalúes si es momento de contratar un sistema de planeación de recursos de una empresa (ERP por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Manuel Bravo, vicepresidente comercial de Seidor México, que ofrece los servicios de SAP hay tres condiciones para que una empresa contemple implementar esta tecnología en sus labores.

“Muchas veces yo he visto muchas Pymes que como que la meta es vender más, crecer, pero realmente vender más implica un esfuerzo mayor en todo: en trabajo, en gente, en equipo, en instalaciones, en activos, y no necesariamente y para ir a lo más práctico posible las empresas no trabajan para trabajar más, no es el objetivo sino producir mayor riqueza”, indicó Manuel Bravo, vicepresidente comercial de Seidor México, en entrevista con El Financiero.

Por eso, el especialista señaló que hay tres indicadores para conocer el momento en que una Pyme le convendría recurrir a un ERP:

“Típicamente un cliente requiere un ERP cuando tres cosas pasan: está creciendo aceleradamente, está diversificando o está buscando expandirse. En esos tres momentos el cliente tiene que comprar un ERP”, explicó.

El ERP concentra el manejo de datos financieros y administrativos y ayuda a conocer en poco tiempo las utilidades de una empresa, el flujo de efectivo, el estado de los inventarios, e incluso las fallas en el sistema, como la caída de una línea de producción.

Ante el reto de acercarse a las Pymes para ofrecer este tipo de productos, que parecen suponer un costo mayor, Bravo resaltó que la inversión en el ERP puede evitar gastos posteriores como tener un contador por cada sucursal, al concentrar la información financiera y administrativa en una sola plataforma.

"En las Pymes, cuando tienes un error y no tienes un sistema de esta manera y lo hemos visto con muchos clientes y muchos casos, te das cuenta al mes siguiente cuando haces el cierre y te tardas no tres días, te tardas quince días o hasta un mes, a veces vas dos meses retrasado con lo que ha pasado con tu negocio y entonces ya qué reaccionas ya perdiste el dinero", explicó.