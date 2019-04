Terreno de la ZEE en Tabasco servirá de 'apoyo' para la refinería: gobernador

El terreno que ocuparía la Zona Económica Especial (ZEE) podría ser usado como “apoyo” para los trabajos de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, señaló Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco.

Sin embargo, eso no impide que se busque el asentamiento de inversionistas en la región, por lo que se pedirá a la federación autorizar incentivos fiscales para las empresas que lleguen al estado, como la reducción del pago por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Tras confirmar que a su administración no le interesa continuar con el proyecto, el mandatario recordó que en el sexenio pasado se adquirió un predio de 80 hectáreas, por un valor de 100 millones de pesos, que fue donado al Gobierno federal para establecer ahí el inicio de la ZEE.

“Tenemos la posesión formal y hemos pedido que no regresen ese bien. Podría ser utilizado como una especie de apoyo para el área donde se construirá la refinería y estamos analizando proyectos que vengan a coadyuvar a la inversión del Gobierno federal”, comentó.

Ante el reclamo del sector empresarial de que se respeten los beneficios fiscales para la iniciativa privada de Paraíso y zonas aledañas, dijo que también se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que otorgue facilidades para disminuir la carga tributaria.

“Ella está facultada para otorgar incentivos fiscales, nosotros lo que vamos a ejercer es que en determinados proyectos se pudiera apoyar con eso, básicamente con diferir el pago del ISR a 10 años” explicó.

Asimismo, el coordinador de asuntos jurídicos del gobierno del estado, Guillermo del Rivero León, confirmó que se inició el procedimiento formal ante Hacienda para que el terreno señalado sea devuelto, es decir, que a nivel federal se renuncie a esa donación que se concretó en septiembre de 2018.

Puntualizó que nunca se concretó la causa para la que fueron cedidas esa hectáreas porque “ya no existe motivo jurídico para no usar el predio porque no se llevaron a cabo los compromisos adquiridos en la administración pasada”.