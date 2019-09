Suministro de gas natural a Yucatán por el ducto Texas-Tuxpan es un 'paliativo': Canacintra

La medida del gobierno federal de que Pemex inyectará 50 millones de pies cúbicos de gas adicionales por día a la Península de Yucatán con la operación del ducto sur de Texas-Tuxpan es "paliativa" y no resolverá el problema de energía en la región, ni del alto cobro de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo con el presidente de la Cancintra, Alberto Abraham Xacur.

"La realidad es que no se ha solucionado todavía, es un paliativo lo que está sucediendo ahora, que además todavía no. Se solucionó aparentemente el problema del ducto que viene de Texas a Veracruz, pero todavía no está funcionando", mencionó este viernes en entrevista.

El representante de los empresarios industriales mencionó que cuando ese ducto empiece a funcionar, "que esperemos sea dentro de los próximos 15 días", parte del gas natural que se produce en Campeche ya no se tendrá que enviar al centro y norte del país, y se podrá mandar más gas a la entidad. Sin embargo, continúan sin saber cuánto gas será enviado.

"De los 50 millones que están surtiendo actualmente, habían prometido que iban a ser 50 más, pero tenemos la esperanza que llegue un poco más que eso a la Península".

Abraham Xacur señaló que la medida no solucionará el problema, pues no logrará abastecer ni siquiera a todas las plantas de la CFE, y las altas tarifas de la comisión no disminuirán hasta que se tenga el gas natural suficiente.

"Cuando realmente llegue el gas completo a Yucatán (bajarán las tarifas). Estamos hablando que necesitamos en este momento aproximadamente 300 millones de pies cúbicos diarios (...) para que todas las plantas de Comisión Federal estén funcionando con gas natural".

Actualmente llegan 50 millones de pies cúbicos diarios, y parte de estos son utilizados por la industria, por lo que la CFE no utiliza ni siquiera esos 50 millones completos. Expresó también que el gas que reciben tiene mucho nitrógeno.

"Además, te digo, esos 50 que llegan vienen contaminados y no son tan eficientes", añadió Abraham Xacur.

De acuerdo con las estimaciones del presidente de la Canacintra, los cambios en las tarifas de energía eléctrica llegarán entre en un año y medio, y dos años.