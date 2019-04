'Some be', la primera película de terror 100% cancunense llegará a los cines a finales de abril

Con un elenco 100 por ciento cancunense de casi 130 personas, la casa productora 'Iguana Cruda Films' inició en noviembre del 2016 los preparativos de 'Some Be', la ópera prima de Héctor M. Aguilar.

La filmación inició en marzo de 2017 y este 22 de abril será proyectada por vez primera ante la audiencia.

En entrevista, Héctor M. Aguilar explicó que 'Some Be' es una película ubicada dentro del género 'zombie' y narra la historia de Esteban y Sarah, quienes tendrán que apoyarse el uno al otro a pesar de sus diferencias para sobrevivir en medio de un apocalipsis y una sociedad colapsada por la aparición de un virus que anula la voluntad y la conciencia.

“El título de la película es un juego de palabras en inglés que puede traducirse como ser algo o ser alguien, y nos habla sobre los sueños y el propósito de nuestra existencia”, refirió.

Este es el primer largometraje dirigido por Hector M. Aguilar quien hace dos años presentó exitosamente el cortometraje 'Instante' en Cinemex.

El entrevistado comentó que 'Some Be' es una película totalmente independiente ya que no contó con ningún apoyo gubernamental o privado, fue una suma de esfuerzos y talento que hoy se ven reflejados.

De acuerdo con información que proporcionó, el próximo 22 de abril a las 18:30 horas se llevará a cabo una alfombra roja en Cancún previa a la función en donde asistirán prensa, invitados especiales y todo el elenco.

Posterior a esta proyección, la cinta iniciará su recorrido por festivales nacionales e internacionales en busca de distribuidores.